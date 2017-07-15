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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нижний Новгород - Крылья Советов
Нижний Новгород - Крылья Советов: обзор матча 15 июля 2017
Нижний Новгород
15.07.2017, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
0 : 0
Завершен
Крылья Советов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - Крылья Советов
88'
Замена
А. Чочиев
️️️️
Д. Ткачук
Замена
В. Карпухин
️️️️
М. Сорочкин
85'
84'
Замена
С. Георгиевский
️️️️
Д. Кленкин
Замена
В. Гогберашвили
️️️️
А. Хрипков
76'
68'
Замена
С. Мияилович
️️️️
Е. Башкиров
Замена
В. Манзон
️️️️
И. Ламбарский
60'
Замена
Д. Фомин
️️️️
И. Беляков
60'
46'
Замена
Г. Зотов
️️️️
М. Родич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
10
Игорь Беляков
ЦФ
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
Главный тренер
Николай Писарев
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
44
Евгений Башкиров
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Нижний Новгород
77
Михаил Бородько
ВР
97
Максим Жигалов
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
74
Даниил Фомин
ОП
37
Дмитрий Маликов
ЦП
36
Александр Панцырев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
29
Вадим Манзон
ЦФ
9
Виктор Карпухин
ЦФ
Крылья Советов
88
Виталий Шильников
ВР
23
Артем Леонов
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
3-3-1-1-2
31
Анисимов
92
Хайруллов
90
Хрипков
5
Морозов
88
Ганиев
8
Аюпов
4
Абрамов
19
Ламбарский
17
Горбунов
21
Сорочкин
10
Беляков
4-2-2-1-1
14
Конюхов
23
Родич
24
Гоцук
3
Гаджибеков
33
Ятченко
64
Ланин
44
Башкиров
10
Алиев
4
Кленкин
31
Ткачук
22
Самодин
19
Ламбарский
29
Манзон
29
Манзон
19
Ламбарский
21
Сорочкин
9
Карпухин
9
Карпухин
21
Сорочкин
90
Хрипков
87
Гогберашвили
87
Гогберашвили
90
Хрипков
10
Беляков
74
Фомин
74
Фомин
10
Беляков
23
Родич
31
Зотов
31
Зотов
23
Родич
44
Башкиров
22
Мияилович
22
Мияилович
44
Башкиров
31
Ткачук
11
Чочиев
11
Чочиев
31
Ткачук
4
Кленкин
13
Георгиевский
13
Георгиевский
4
Кленкин
Остались в запасе
Нижний Новгород
Крылья Советов
97
Максим Жигалов
ЦЗ
37
Дмитрий Маликов
ЦП
36
Александр Панцырев
ЦП
7
Кирилл Маляров
ПЗ
77
Михаил Бородько
ВР
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
Главный тренер
Николай Писарев
44
Михаил Тихонов
ПВ
88
Виталий Шильников
ВР
23
Артем Леонов
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
97
Максим Жигалов
ЦЗ
37
Дмитрий Маликов
ЦП
36
Александр Панцырев
ЦП
7
Кирилл Маляров
ПЗ
77
Михаил Бородько
ВР
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
Остались в запасе
44
Михаил Тихонов
ПВ
88
Виталий Шильников
ВР
23
Артем Леонов
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Николай Писарев
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Нижний Новгород - Крылья Советов
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Химик
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