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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нижний Новгород - Тюмень
Нижний Новгород - Тюмень: обзор матча 13 августа 2017
Нижний Новгород
13.08.2017, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
1 : 2
Завершен
Тюмень
52'
Р. Хайруллов
26'
А. Богатырев
47'
А. Ставпец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - Тюмень
84'
Желтая карточка
З. Макоев
84'
Замена
О. Мурачев
️️️️
А. Ставпец
Замена
А. Нежелев
️️️️
И. Ганиев
84'
81'
Желтая карточка
А. Ставпец
66'
Замена
А. Павленко
️️️️
А. Богатырев
Замена
И. Беляков
️️️️
М. Сорочкин
64'
ГОЛ! 1:2!
Р. Хайруллов
52'
47'
ГОЛ! 0:2!
А. Ставпец
46'
Замена
А. Пустозеров
️️️️
И. Чудин
46'
Замена
З. Макоев
️️️️
П. Маслов
Замена
В. Карпухин
️️️️
С. Каретник
46'
Желтая карточка
В. Гогберашвили
45'
+2
Замена
В. Гогберашвили
️️️️
И. Ламбарский
44'
Желтая карточка
А. Анисимов
41'
26'
ГОЛ! 0:1!
А. Богатырев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
Главный тренер
Николай Писарев
Тюмень
96
Игорь Обухов
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
Главный тренер
Евгений Маслов
Нижний Новгород
77
Михаил Бородько
ВР
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
27
Аркадий Симанов
ЛП
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
37
Дмитрий Маликов
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
10
Игорь Беляков
ЦФ
9
Виктор Карпухин
ЦФ
29
Вадим Манзон
ЦФ
Тюмень
1
Вячеслав Граб
ВР
3
Олег Мурачев
ЦЗ
96
Иван Сметанин
ЦЗ
88
Залим Макоев
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
4
Алексей Пустозеров
ЦП
4-2-2-1-1
31
Анисимов
88
Ганиев
90
Хрипков
92
Хайруллов
4
Абрамов
8
Аюпов
74
Фомин
19
Ламбарский
31
Каретник
17
Горбунов
21
Сорочкин
4-1-3-2
96
Обухов
13
Иванов
39
Маслов
90
Шакуро
55
Гузь
5
Рябокобыленко
13
Шляпкин
27
Чудин
26
Богатырев
16
Ставпец
7
Чуканов
21
Сорочкин
10
Беляков
10
Беляков
21
Сорочкин
31
Каретник
9
Карпухин
9
Карпухин
31
Каретник
88
Ганиев
7
Нежелев
7
Нежелев
88
Ганиев
19
Ламбарский
87
Гогберашвили
87
Гогберашвили
19
Ламбарский
16
Ставпец
3
Мурачев
3
Мурачев
16
Ставпец
27
Чудин
4
Пустозеров
4
Пустозеров
27
Чудин
39
Маслов
88
Макоев
88
Макоев
39
Маслов
26
Богатырев
77
Павленко
77
Павленко
26
Богатырев
Остались в запасе
Нижний Новгород
Тюмень
27
Аркадий Симанов
ЛП
37
Дмитрий Маликов
ЦП
29
Вадим Манзон
ЦФ
77
Михаил Бородько
ВР
5
Юрий Морозов
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
Главный тренер
Николай Писарев
96
Иван Сметанин
ЦЗ
1
Вячеслав Граб
ВР
9
Владимир Лешонок
ЛП
Главный тренер
Евгений Маслов
Остались в запасе
27
Аркадий Симанов
ЛП
37
Дмитрий Маликов
ЦП
29
Вадим Манзон
ЦФ
77
Михаил Бородько
ВР
5
Юрий Морозов
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
Остались в запасе
96
Иван Сметанин
ЦЗ
1
Вячеслав Граб
ВР
9
Владимир Лешонок
ЛП
Главный тренер
Николай Писарев
Главный тренер
Евгений Маслов
Статистика матча Нижний Новгород - Тюмень
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
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Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Химик
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