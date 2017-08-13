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    Евгений Маслов

    Тренер
    Имя Евгений
    Отчество Александрович
    Фамилия Маслов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 7 апреля 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Тюмень 3 1 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    13.08.2017 Пари НН 1 : 2 Тюмень
    19.08.2017 Тюмень 0 : 2 Крылья Советов
    27.08.2017 Томь 0 : 0 Тюмень
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