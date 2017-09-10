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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Нижний Новгород
Балтика - Нижний Новгород: обзор матча 10 сентября 2017
Балтика
10.09.2017, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
0 : 0
Завершен
Нижний Новгород
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Нижний Новгород
90'
+1
Желтая карточка
М. Бородько
90'
+1
Замена
В. Карпухин
️️️️
И. Горбунов
Замена
А. Кобялко
️️️️
А. Джалилов
83'
Замена
К. Родионов
️️️️
В. Крючков
75'
72'
Замена
И. Ганиев
️️️️
И. Ламбарский
62'
Вторая желтая
А. Филин
62'
Замена
В. Гогберашвили
️️️️
С. Каретник
59'
Замена
И. Беляков
️️️️
М. Сорочкин
54'
Желтая карточка
А. Филин
Замена
В. Каленкович
️️️️
П. Степанец
46'
45'
+1
Желтая карточка
К. Маляров
Желтая карточка
А. Шешуков
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Помазан
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
92
Валерий Чуперка
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
15
Сенин Себай
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Нижний Новгород
77
Михаил Бородько
ВР
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
Главный тренер
Николай Писарев
Балтика
22
Илья Лантратов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
8
Артемий Малеев
АП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
99
Дмитрий Щербак
ЦП
9
Виктор Карпухин
ЦФ
10
Игорь Беляков
ЦФ
29
Вадим Манзон
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Помазан
3
Джалилов
4
Степанец
55
Крючков
7
Скопинцев
7
Шешуков
43
Логашов
92
Чуперка
10
Джалилов
19
Касьян
15
Себай
4-2-2-1-1
77
Бородько
7
Маляров
92
Хайруллов
25
Филин
90
Хрипков
8
Аюпов
74
Фомин
31
Каретник
19
Ламбарский
17
Горбунов
21
Сорочкин
55
Крючков
22
Родионов
22
Родионов
55
Крючков
4
Степанец
93
Каленкович
93
Каленкович
4
Степанец
10
Джалилов
22
Кобялко
22
Кобялко
10
Джалилов
17
Горбунов
9
Карпухин
9
Карпухин
17
Горбунов
21
Сорочкин
10
Беляков
10
Беляков
21
Сорочкин
19
Ламбарский
88
Ганиев
88
Ганиев
19
Ламбарский
31
Каретник
87
Гогберашвили
87
Гогберашвили
31
Каретник
Остались в запасе
Балтика
Нижний Новгород
8
Артемий Малеев
АП
22
Илья Лантратов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Черевченко
4
Артем Абрамов
ПЗ
99
Дмитрий Щербак
ЦП
29
Вадим Манзон
ЦФ
31
Артур Анисимов
ВР
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
Главный тренер
Николай Писарев
Остались в запасе
8
Артемий Малеев
АП
22
Илья Лантратов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
Остались в запасе
4
Артем Абрамов
ПЗ
99
Дмитрий Щербак
ЦП
29
Вадим Манзон
ЦФ
31
Артур Анисимов
ВР
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Николай Писарев
Статистика матча Балтика - Нижний Новгород
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Балтика
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