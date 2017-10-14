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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нижний Новгород - Кубань (ЛФЛ)
Нижний Новгород - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 14 октября 2017
Нижний Новгород
14.10.2017, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
0 : 3
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
43'
С. Гогниев
47'
В. Лобкарев
52'
А. Гай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - Кубань (ЛФЛ)
Замена
В. Гогберашвили
️️️️
А. Нежелев
77'
75'
Замена
И. Нурисов
️️️️
В. Лобкарев
73'
Замена
В. Обухов
️️️️
С. Гогниев
Замена
В. Манзон
️️️️
М. Сорочкин
71'
70'
Желтая карточка
Р. Бугаев
Замена
А. Филин
️️️️
Д. Фомин
55'
54'
Желтая карточка
Н. Марков
52'
ГОЛ! 0:3!
А. Гай
50'
Замена
Ю. Завезен
️️️️
О. Алейник
47'
ГОЛ! 0:2!
В. Лобкарев
Замена
И. Беляков
️️️️
И. Ганиев
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
С. Гогниев
40'
Желтая карточка
С. Гогниев
Желтая карточка
Д. Фомин
33'
Желтая карточка
Т. Аюпов
29'
18'
Желтая карточка
Н. Маляров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
Главный тренер
Николай Писарев
Кубань (ЛФЛ)
99
Юрий Дюпин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
17
Игорь Коновалов
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Нижний Новгород
77
Михаил Бородько
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
17
Антон Фролов
ЦП
15
Владимир Михайлов
ЦП
8
Евгений Стуканов
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
9
Виктор Карпухин
ЦФ
29
Вадим Манзон
ЦФ
10
Игорь Беляков
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
72
Николай Москаленко
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
90
Ильмир Нурисов
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
13
Владимир Обухов
ЦФ
3-4-1-1-1
31
Анисимов
4
Абрамов
5
Морозов
7
Нежелев
88
Ганиев
8
Аюпов
74
Фомин
7
Маляров
19
Ламбарский
17
Горбунов
21
Сорочкин
4-4-1-1
99
Дюпин
13
Марков
24
Клещенко
25
Смирнов
8
Бугаев
17
Коновалов
19
Гай
7
Маляров
34
Алейник
52
Лобкарев
2
Гогниев
21
Сорочкин
29
Манзон
29
Манзон
21
Сорочкин
88
Ганиев
10
Беляков
10
Беляков
88
Ганиев
74
Фомин
25
Филин
25
Филин
74
Фомин
7
Нежелев
87
Гогберашвили
87
Гогберашвили
7
Нежелев
52
Лобкарев
90
Нурисов
90
Нурисов
52
Лобкарев
34
Алейник
22
Завезен
22
Завезен
34
Алейник
2
Гогниев
13
Обухов
13
Обухов
2
Гогниев
Остались в запасе
Нижний Новгород
Кубань (ЛФЛ)
17
Антон Фролов
ЦП
15
Владимир Михайлов
ЦП
8
Евгений Стуканов
ЦП
9
Виктор Карпухин
ЦФ
77
Михаил Бородько
ВР
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
Главный тренер
Николай Писарев
72
Николай Москаленко
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
Остались в запасе
17
Антон Фролов
ЦП
15
Владимир Михайлов
ЦП
8
Евгений Стуканов
ЦП
9
Виктор Карпухин
ЦФ
77
Михаил Бородько
ВР
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
Остались в запасе
72
Николай Москаленко
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
Главный тренер
Николай Писарев
Статистика матча Нижний Новгород - Кубань (ЛФЛ)
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Химик
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