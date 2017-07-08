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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нижний Новгород - Авангард
Нижний Новгород - Авангард: обзор матча 08 июля 2017
Нижний Новгород
08.07.2017, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
2 : 2
Завершен
Авангард
45+2'
Р. Хайруллов
87'
Т. Аюпов
15'
А. Дашаев
25'
И. Петров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - Авангард
Желтая карточка
В. Гогберашвили
89'
ГОЛ! 2:2!
Т. Аюпов
87'
85'
Замена
Н. Имуллин
️️️️
И. Подоляк
80'
Желтая карточка
Д. Синяев
Замена
В. Гогберашвили
️️️️
И. Горбунов
79'
74'
Замена
А. Газданов
️️️️
И. Петров
74'
Замена
А. Гурфов
️️️️
Х. Аппаев
Замена
В. Карпухин
️️️️
И. Беляков
73'
Желтая карточка
Р. Хайруллов
71'
69'
Желтая карточка
И. Подоляк
Замена
А. Нежелев
️️️️
И. Ламбарский
61'
Замена
Д. Фомин
️️️️
А. Абрамов
61'
ГОЛ! 1:2!
Р. Хайруллов
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
М. Шогенов
Желтая карточка
Ю. Морозов
40'
25'
ГОЛ! 0:2!
И. Петров
Желтая карточка
Т. Аюпов
24'
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Дашаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
10
Игорь Беляков
ЦФ
Главный тренер
Николай Писарев
Авангард
17
Станислав Козырев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
21
Денис Войнов
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
17
Денис Синяев
АП
20
Иван Подоляк
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Нижний Новгород
77
Михаил Бородько
ВР
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
27
Аркадий Симанов
ЛП
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
74
Даниил Фомин
ОП
17
Антон Фролов
ЦП
36
Александр Панцырев
ЦП
37
Дмитрий Маликов
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
9
Виктор Карпухин
ЦФ
Авангард
13
Никита Чагров
ВР
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
44
Александр Логунов
ЦЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
9
Никита Имуллин
ОП
36
Азамат Гурфов
ЦП
9
Артем Митасов
ЦП
3-3-1-1-2
31
Анисимов
92
Хайруллов
90
Хрипков
5
Морозов
88
Ганиев
8
Аюпов
4
Абрамов
19
Ламбарский
17
Горбунов
10
Беляков
21
Сорочкин
3-4-1-2
17
Козырев
25
Концедалов
4
Дашаев
71
Багаев
10
Петров
8
Шогенов
52
Нетфуллин
21
Войнов
17
Синяев
14
Аппаев
20
Подоляк
10
Беляков
9
Карпухин
9
Карпухин
10
Беляков
19
Ламбарский
7
Нежелев
7
Нежелев
19
Ламбарский
17
Горбунов
87
Гогберашвили
87
Гогберашвили
17
Горбунов
4
Абрамов
74
Фомин
74
Фомин
4
Абрамов
20
Подоляк
9
Имуллин
9
Имуллин
20
Подоляк
10
Петров
17
Газданов
17
Газданов
10
Петров
14
Аппаев
36
Гурфов
36
Гурфов
14
Аппаев
Остались в запасе
Нижний Новгород
Авангард
7
Кирилл Маляров
ПЗ
27
Аркадий Симанов
ЛП
17
Антон Фролов
ЦП
36
Александр Панцырев
ЦП
37
Дмитрий Маликов
ЦП
77
Михаил Бородько
ВР
42
Юрий Кириллов
ЦП
Главный тренер
Николай Писарев
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
44
Александр Логунов
ЦЗ
13
Никита Чагров
ВР
9
Артем Митасов
ЦП
Главный тренер
Игорь Беляев
Остались в запасе
7
Кирилл Маляров
ПЗ
27
Аркадий Симанов
ЛП
17
Антон Фролов
ЦП
36
Александр Панцырев
ЦП
37
Дмитрий Маликов
ЦП
77
Михаил Бородько
ВР
42
Юрий Кириллов
ЦП
Остались в запасе
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
44
Александр Логунов
ЦЗ
13
Никита Чагров
ВР
9
Артем Митасов
ЦП
Главный тренер
Николай Писарев
Главный тренер
Игорь Беляев
Статистика матча Нижний Новгород - Авангард
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Химик
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