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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нижний Новгород - Шинник
Нижний Новгород - Шинник: обзор матча 05 августа 2017
Нижний Новгород
05.08.2017, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
0 : 1
Завершен
Шинник
26'
М. Земсков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - Шинник
Желтая карточка
А. Абрамов
81'
77'
Замена
С. Крамаренко
️️️️
М. Шайморданов
Замена
С. Каретник
️️️️
М. Сорочкин
77'
74'
Замена
В. Камилов
️️️️
Н. Дроздов
69'
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
Д. Самойлов
63'
Замена
Э. Булия
️️️️
Э. Низамутдинов
Замена
В. Карпухин
️️️️
Д. Фомин
61'
Замена
В. Манзон
️️️️
И. Беляков
60'
Замена
В. Гогберашвили
️️️️
К. Маляров
46'
26'
ГОЛ! 0:1!
М. Земсков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
10
Игорь Беляков
ЦФ
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
Главный тренер
Николай Писарев
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
22
Сергей Нарылков
ОП
34
Никита Дроздов
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
11
Марат Шайморданов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
8
Михаил Земсков
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Нижний Новгород
77
Михаил Бородько
ВР
97
Максим Жигалов
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
27
Аркадий Симанов
ЛП
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
37
Дмитрий Маликов
ЦП
36
Александр Панцырев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
9
Виктор Карпухин
ЦФ
29
Вадим Манзон
ЦФ
Шинник
23
Станислав Антипин
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
15
Алмаз Фатихов
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
3-3-1-1-2
31
Анисимов
92
Хайруллов
90
Хрипков
5
Морозов
4
Абрамов
74
Фомин
7
Маляров
19
Ламбарский
17
Горбунов
21
Сорочкин
10
Беляков
3-2-2-1-2
16
Яшин
97
Ятченко
78
Чистяков
5
Евсеев
22
Нарылков
34
Дроздов
15
Самойлов
11
Шайморданов
92
Щадин
81
Низамутдинов
8
Земсков
74
Фомин
9
Карпухин
9
Карпухин
74
Фомин
10
Беляков
29
Манзон
29
Манзон
10
Беляков
7
Маляров
87
Гогберашвили
87
Гогберашвили
7
Маляров
21
Сорочкин
31
Каретник
31
Каретник
21
Сорочкин
11
Шайморданов
7
Крамаренко
7
Крамаренко
11
Шайморданов
15
Самойлов
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
15
Самойлов
34
Дроздов
18
Камилов
18
Камилов
34
Дроздов
81
Низамутдинов
91
Булия
91
Булия
81
Низамутдинов
Остались в запасе
Нижний Новгород
Шинник
37
Дмитрий Маликов
ЦП
36
Александр Панцырев
ЦП
97
Максим Жигалов
ЦЗ
27
Аркадий Симанов
ЛП
77
Михаил Бородько
ВР
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
Главный тренер
Николай Писарев
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
15
Алмаз Фатихов
ЦФ
23
Станислав Антипин
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
37
Дмитрий Маликов
ЦП
36
Александр Панцырев
ЦП
97
Максим Жигалов
ЦЗ
27
Аркадий Симанов
ЛП
77
Михаил Бородько
ВР
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
Остались в запасе
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
15
Алмаз Фатихов
ЦФ
23
Станислав Антипин
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
Главный тренер
Николай Писарев
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Нижний Новгород - Шинник
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
Химик
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