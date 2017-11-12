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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нижний Новгород - Волгарь
Нижний Новгород - Волгарь: обзор матча 12 ноября 2017
Нижний Новгород
12.11.2017, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
2 : 1
Завершен
Волгарь
58'
И. Горбунов
89'
В. Гогберашвили
36'
Р. Газзаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - Волгарь
Желтая карточка
В. Гогберашвили
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
В. Гогберашвили
89'
78'
Замена
И. Машуков
️️️️
С. Веркашанский
Замена
И. Беляков
️️️️
М. Сорочкин
74'
69'
Замена
А. Бабырь
️️️️
Р. Газзаев
Замена
В. Гогберашвили
️️️️
А. Абрамов
65'
Желтая карточка
Ю. Морозов
62'
59'
Замена
А. Бочков
️️️️
О. Шалаев
59'
Замена
А. Сутормин
️️️️
В. Бабаев
ГОЛ! 1:1!
И. Горбунов
58'
57'
Желтая карточка
Д. Кабутов
Желтая карточка
А. Нежелев
57'
Замена
И. Ламбарский
️️️️
С. Каретник
46'
Замена
Т. Аюпов
️️️️
А. Хрипков
46'
36'
ГОЛ! 0:1!
Р. Газзаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
31
Сергей Каретник
ПП
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
Главный тренер
Николай Писарев
Волгарь
24
Дмитрий Терновский
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
18
Олег Шалаев
ОП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
2
Евгений Кирисов
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
Нижний Новгород
77
Михаил Бородько
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
8
Тимур Аюпов
ОП
8
Евгений Стуканов
ЦП
15
Владимир Михайлов
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
10
Игорь Беляков
ЦФ
29
Вадим Манзон
ЦФ
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
11
Алексей Сутормин
ПЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
25
Андрей Бочков
ОП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
3-2-1-1-1
31
Анисимов
5
Морозов
25
Филин
7
Нежелев
92
Хайруллов
4
Абрамов
31
Каретник
17
Горбунов
21
Сорочкин
4-1-4-1
24
Терновский
70
Кабутов
85
Григорьев
80
Климов
13
Калинин
18
Шалаев
99
Акбашев
2
Кирисов
10
Газзаев
9
Веркашанский
11
Бабаев
21
Сорочкин
10
Беляков
10
Беляков
21
Сорочкин
90
Хрипков
8
Аюпов
8
Аюпов
90
Хрипков
4
Абрамов
87
Гогберашвили
87
Гогберашвили
4
Абрамов
31
Каретник
19
Ламбарский
19
Ламбарский
31
Каретник
11
Бабаев
11
Сутормин
11
Сутормин
11
Бабаев
18
Шалаев
25
Бочков
25
Бочков
18
Шалаев
9
Веркашанский
14
Машуков
14
Машуков
9
Веркашанский
10
Газзаев
10
Бабырь
10
Бабырь
10
Газзаев
Остались в запасе
Нижний Новгород
Волгарь
8
Евгений Стуканов
ЦП
15
Владимир Михайлов
ЦП
29
Вадим Манзон
ЦФ
77
Михаил Бородько
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
Главный тренер
Николай Писарев
99
Михаил Жабкин
ЦФ
71
Станислав Бучнев
ВР
5
Ника Пилиев
ЛП
Остались в запасе
8
Евгений Стуканов
ЦП
15
Владимир Михайлов
ЦП
29
Вадим Манзон
ЦФ
77
Михаил Бородько
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
Остались в запасе
99
Михаил Жабкин
ЦФ
71
Станислав Бучнев
ВР
5
Ника Пилиев
ЛП
Главный тренер
Николай Писарев
Статистика матча Нижний Новгород - Волгарь
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Химик
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