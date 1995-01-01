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    Андрей Бочков

    Полузащитник
    Имя Андрей
    Отчество Михайлович
    Фамилия Бочков
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Волгоград
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 января 1982 (41 год)
    Рост 175
    Вес 74
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