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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Томь
Волгарь - Томь: обзор матча 25 ноября 2017
Волгарь
25.11.2017, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
2 : 0
Завершен
Томь
11'
А. Сутормин
55'
А. Сутормин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Томь
Замена
Р. Газзаев
️️️️
О. Шалаев
81'
Замена
М. Жабкин
️️️️
Д. Кабутов
75'
65'
Замена
Д. Большунов
️️️️
П. Деобальд
59'
Замена
А. Соболев
️️️️
Р. Салахутдинов
Замена
А. Бабырь
️️️️
Т. Букия
57'
Замена
Р. Акбашев
️️️️
И. Машуков
57'
ГОЛ! 2:0!
А. Сутормин
55'
Желтая карточка
И. Калинин
50'
49'
Желтая карточка
А. Митерев
ГОЛ! 1:0!
А. Сутормин
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
24
Дмитрий Терновский
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
18
Олег Шалаев
ОП
25
Андрей Бочков
ОП
10
Темури Букия
ЦП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Томь
42
Александр Мелихов
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
69
Марк Карымов
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
22
Андрей Иванов
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
32
Анзор Саная
ЦФ
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
11
Александр Болонин
ЛВ
9
Сергей Веркашанский
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Томь
16
Юрий Шафинский
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
97
Даниил Большунов
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
3-4-1-1
24
Терновский
80
Климов
85
Григорьев
30
Таказов
13
Калинин
18
Шалаев
25
Бочков
11
Сутормин
10
Букия
14
Машуков
3-1-3-2-1
42
Мелихов
84
Митерев
5
Микуцкис
69
Карымов
20
Померко
22
Иванов
65
Салахутдинов
21
Макурин
29
Кудряшов
57
Деобальд
32
Саная
70
Кабутов
99
Жабкин
99
Жабкин
70
Кабутов
18
Шалаев
10
Газзаев
10
Газзаев
18
Шалаев
14
Машуков
99
Акбашев
99
Акбашев
14
Машуков
10
Букия
10
Бабырь
10
Бабырь
10
Букия
57
Деобальд
97
Большунов
97
Большунов
57
Деобальд
65
Салахутдинов
7
Соболев
7
Соболев
65
Салахутдинов
Остались в запасе
Волгарь
Томь
9
Сергей Веркашанский
ЦП
11
Александр Болонин
ЛВ
11
Владлен Бабаев
АП
30
Дмитрий Саганович
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
31
Павел Соломатин
ЦФ
16
Юрий Шафинский
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
Остались в запасе
9
Сергей Веркашанский
ЦП
11
Александр Болонин
ЛВ
11
Владлен Бабаев
АП
30
Дмитрий Саганович
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
31
Павел Соломатин
ЦФ
Остались в запасе
16
Юрий Шафинский
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
Статистика матча Волгарь - Томь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
Новости команд
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