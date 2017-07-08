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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Факел
Волгарь - Факел: обзор матча 08 июля 2017
Волгарь
08.07.2017, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
0 : 0
Завершен
Факел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Факел
90'
+2
Желтая карточка
Н. Чхапелия
86'
Замена
Н. Чхапелия
️️️️
С. Масимов
Замена
А. Бочков
️️️️
О. Шалаев
85'
84'
Замена
Д. Мичуренков
️️️️
А. Сердюк
Замена
А. Болонин
️️️️
С. Таказов
72'
Замена
Т. Букия
️️️️
Р. Акбашев
61'
Замена
С. Веркашанский
️️️️
А. Бабырь
59'
Желтая карточка
А. Сутормин
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
33
Аслан Дышеков
ОП
18
Олег Шалаев
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Факел
16
Артем Федоров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
26
Темур Мустафин
ЦЗ
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
11
Самир Масимов
ЛВ
37
Евгений Ушаков
ОП
8
Александр Мануковский
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
7
Артем Сердюк
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Волгарь
24
Дмитрий Терновский
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
25
Андрей Бочков
ОП
10
Темури Букия
ЦП
2
Евгений Кирисов
ЦП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Факел
25
Илья Трунин
ВР
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
70
Артур Арустамян
ЦП
7
Ника Чхапелия
ЦП
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
3-4-1-1
71
Бучнев
85
Григорьев
30
Таказов
80
Климов
13
Калинин
33
Дышеков
18
Шалаев
11
Сутормин
99
Акбашев
10
Бабырь
4-1-1-2-2
16
Федоров
26
Мустафин
29
Хайманов
55
Осипенко
28
Семенов
37
Ушаков
8
Мануковский
7
Каюмов
11
Масимов
10
Амбарцумян
7
Сердюк
99
Акбашев
10
Букия
10
Букия
99
Акбашев
30
Таказов
11
Болонин
11
Болонин
30
Таказов
10
Бабырь
9
Веркашанский
9
Веркашанский
10
Бабырь
18
Шалаев
25
Бочков
25
Бочков
18
Шалаев
11
Масимов
7
Чхапелия
7
Чхапелия
11
Масимов
7
Сердюк
19
Мичуренков
19
Мичуренков
7
Сердюк
Остались в запасе
Волгарь
Факел
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
11
Владлен Бабаев
АП
21
Алексей Бердников
ЦЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
2
Евгений Кирисов
ЦП
24
Дмитрий Терновский
ВР
14
Ислам Машуков
ЦФ
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
70
Артур Арустамян
ЦП
25
Илья Трунин
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
11
Владлен Бабаев
АП
21
Алексей Бердников
ЦЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
2
Евгений Кирисов
ЦП
24
Дмитрий Терновский
ВР
14
Ислам Машуков
ЦФ
Остались в запасе
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
70
Артур Арустамян
ЦП
25
Илья Трунин
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Волгарь - Факел
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
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2 : 0
08.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Центральный
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