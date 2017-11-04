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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Волгарь
Кубань (ЛФЛ) - Волгарь: обзор матча 04 ноября 2017
Кубань (ЛФЛ)
04.11.2017, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
1 : 1
Завершен
Волгарь
48'
С. Гогниев
5'
Д. Кабутов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Волгарь
90'
+4
Желтая карточка
Е. Кирисов
90'
+3
Замена
М. Жабкин
️️️️
О. Шалаев
80'
Желтая карточка
Р. Газзаев
80'
Замена
Р. Газзаев
️️️️
С. Таказов
Замена
Ю. Завезен
️️️️
Н. Марков
63'
60'
Замена
А. Сутормин
️️️️
Н. Пилиев
59'
Желтая карточка
А. Бочков
58'
Замена
Р. Акбашев
️️️️
Т. Букия
ГОЛ! 1:1!
С. Гогниев
48'
Замена
Н. Маляров
️️️️
А. Клещенко
46'
Желтая карточка
С. Гогниев
27'
5'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кабутов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
99
Юрий Дюпин
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
8
Роман Бугаев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
17
Игорь Коновалов
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Волгарь
24
Дмитрий Терновский
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
18
Олег Шалаев
ОП
25
Андрей Бочков
ОП
10
Темури Букия
ЦП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
2
Евгений Кирисов
ЦП
Кубань (ЛФЛ)
72
Николай Москаленко
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
89
Владислав Тюфяков
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
70
Александр Джумаев
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
11
Алексей Сутормин
ПЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
3-2-2-1-1
99
Дюпин
24
Клещенко
25
Смирнов
28
Байрыев
8
Бугаев
13
Марков
17
Коновалов
19
Гай
52
Лобкарев
2
Гогниев
4-2-4
24
Терновский
70
Кабутов
80
Климов
30
Таказов
15
Плиев
18
Шалаев
25
Бочков
10
Букия
9
Веркашанский
2
Кирисов
5
Пилиев
24
Клещенко
7
Маляров
7
Маляров
24
Клещенко
13
Марков
22
Завезен
22
Завезен
13
Марков
10
Букия
99
Акбашев
99
Акбашев
10
Букия
30
Таказов
10
Газзаев
10
Газзаев
30
Таказов
18
Шалаев
99
Жабкин
99
Жабкин
18
Шалаев
5
Пилиев
11
Сутормин
11
Сутормин
5
Пилиев
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Волгарь
89
Владислав Тюфяков
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
70
Александр Джумаев
ЦП
72
Николай Москаленко
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
11
Владлен Бабаев
АП
71
Станислав Бучнев
ВР
14
Ислам Машуков
ЦФ
Остались в запасе
89
Владислав Тюфяков
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
70
Александр Джумаев
ЦП
72
Николай Москаленко
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
Остались в запасе
11
Владлен Бабаев
АП
71
Станислав Бучнев
ВР
14
Ислам Машуков
ЦФ
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Волгарь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
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2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Кубань
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