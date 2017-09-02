Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Волгарь
Сочи - Волгарь: обзор матча 02 сентября 2017
Сочи
02.09.2017, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
2 : 2
Завершен
Волгарь
12'
С. Цвейба
75'
О. Власов
10'
И. Климов
49'
В. Бабаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Волгарь
Замена
М. Козлов
️️️️
М. Рогов
90'
+4
Вторая желтая
А. Коротаев
85'
Желтая карточка
А. Коротаев
81'
79'
Желтая карточка
С. Таказов
Замена
А. Батютин
️️️️
А. Кулишев
79'
77'
Замена
А. Дышеков
️️️️
А. Бочков
ГОЛ! 2:2!
О. Власов
75'
Замена
М. Барсов
️️️️
М. Маркосов
73'
69'
Замена
А. Сутормин
️️️️
В. Бабаев
63'
Замена
С. Веркашанский
️️️️
М. Жабкин
58'
Замена
О. Шалаев
️️️️
Р. Газзаев
Замена
О. Власов
️️️️
С. Цвейба
55'
53'
Желтая карточка
И. Климов
49'
ГОЛ! 1:2!
В. Бабаев
42'
Желтая карточка
Д. Кабутов
ГОЛ! 1:1!
С. Цвейба
12'
10'
ГОЛ! 0:1!
И. Климов
Желтая карточка
К. Костин
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
54
Егор Генералов
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
17
Кирилл Костин
ЦЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
14
Сандро Цвейба
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
10
Темури Букия
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
Сочи
1
Денис Книга
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
10
Михаил Козлов
ОП
84
Олег Власов
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
Волгарь
24
Дмитрий Терновский
ВР
11
Алексей Сутормин
ПЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
33
Аслан Дышеков
ОП
18
Олег Шалаев
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
4-3-1-2
54
Генералов
4
Бабенков
25
Бычков
53
Юрганов
17
Костин
31
Рогов
7
Песегов
14
Цвейба
32
Кулишев
9
Маркосов
24
Коротаев
3-3-2-1-1
71
Бучнев
15
Плиев
30
Таказов
80
Климов
70
Кабутов
25
Бочков
13
Калинин
10
Букия
10
Газзаев
11
Бабаев
99
Жабкин
32
Кулишев
72
Батютин
72
Батютин
32
Кулишев
31
Рогов
10
Козлов
10
Козлов
31
Рогов
14
Цвейба
84
Власов
84
Власов
14
Цвейба
9
Маркосов
14
Барсов
14
Барсов
9
Маркосов
25
Бочков
33
Дышеков
33
Дышеков
25
Бочков
99
Жабкин
9
Веркашанский
9
Веркашанский
99
Жабкин
11
Бабаев
11
Сутормин
11
Сутормин
11
Бабаев
10
Газзаев
18
Шалаев
18
Шалаев
10
Газзаев
Остались в запасе
Сочи
Волгарь
1
Денис Книга
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
Главный тренер
Александр Точилин
99
Роман Акбашев
ЦП
11
Александр Болонин
ЛВ
24
Дмитрий Терновский
ВР
Остались в запасе
1
Денис Книга
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
Остались в запасе
99
Роман Акбашев
ЦП
11
Александр Болонин
ЛВ
24
Дмитрий Терновский
ВР
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Сочи - Волгарь
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
МСА Петровский
Новости команд
Все
Сочи
Волгарь
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Осинькин прокомментировал скандал вокруг Глушенкова
15 ноября
4
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Сочи» призвали переименовать клуб
12 ноября
28
«Волгарь» объявил об уходе Колыванова – тренера ранее обматерил болельщик
11 ноября
1
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Осинькин прокомментировал скандал вокруг Глушенкова
15 ноября
4
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Сочи» призвали переименовать клуб
12 ноября
28
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
«Волгарь» объявил об уходе Колыванова – тренера ранее обматерил болельщик
11 ноября
1
Мостовой составил топ-5 лучших российских футболистов своего поколения, игравших в Европе
10 октября
7
Сын Юрана думал о смене фамилии
6 октября
Команда экс-футболиста сборной России сыграла вничью 6 раз подряд
5 октября
1
«Динамо Владивосток» – «Волгарь»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+