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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Енисей
Волгарь - Енисей: обзор матча 14 октября 2017
Волгарь
14.10.2017, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
1 : 2
Завершен
Енисей
48'
А. Григорьев
67'
А. Кутьин
89'
М. Комков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Енисей
89'
ГОЛ! 1:2!
М. Комков
Желтая карточка
Д. Кабутов
83'
83'
Замена
А. Ломакин
️️️️
А. Козлов
76'
Желтая карточка
А. Козлов
Желтая карточка
А. Бабырь
72'
Замена
О. Шалаев
️️️️
Р. Акбашев
68'
67'
ГОЛ! 1:1!
А. Кутьин
Замена
А. Дышеков
️️️️
Р. Газзаев
64'
57'
Замена
А. Кутьин
️️️️
А. Харитонов
57'
Замена
А. Малоян
️️️️
С. Сердеров
ГОЛ! 1:0!
А. Григорьев
48'
46'
Замена
М. Комков
️️️️
П. Рожков
34'
Желтая карточка
П. Рожков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
24
Дмитрий Терновский
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
25
Андрей Бочков
ОП
10
Руслан Газзаев
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
2
Евгений Кирисов
ЦП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Енисей
47
Михаил Филиппов
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
27
Павел Рожков
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
10
Алексей Исаев
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
18
Олег Шалаев
ОП
10
Темури Букия
ЦП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Енисей
79
Руслан Юнусов
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
9
Максим Руднев
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
4-1-3-1-1
24
Терновский
13
Калинин
85
Григорьев
15
Плиев
70
Кабутов
25
Бочков
10
Газзаев
99
Акбашев
2
Кирисов
11
Болонин
10
Бабырь
3-3-2-2
47
Филиппов
4
Чичерин
23
Васильев
2
Кичин
27
Рожков
15
Фатуллаев
10
Исаев
8
Иванов
83
Харитонов
28
Сердеров
32
Козлов
10
Газзаев
33
Дышеков
33
Дышеков
10
Газзаев
99
Акбашев
18
Шалаев
18
Шалаев
99
Акбашев
32
Козлов
90
Ломакин
90
Ломакин
32
Козлов
27
Рожков
10
Комков
10
Комков
27
Рожков
28
Сердеров
0
Малоян
0
Малоян
28
Сердеров
83
Харитонов
48
Кутьин
48
Кутьин
83
Харитонов
Остались в запасе
Волгарь
Енисей
11
Владлен Бабаев
АП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
10
Темури Букия
ЦП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
71
Станислав Бучнев
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
14
Ислам Машуков
ЦФ
9
Максим Руднев
ЦФ
79
Руслан Юнусов
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
11
Владлен Бабаев
АП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
10
Темури Букия
ЦП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
71
Станислав Бучнев
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Остались в запасе
9
Максим Руднев
ЦФ
79
Руслан Юнусов
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Волгарь - Енисей
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
Центральный
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