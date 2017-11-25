Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Андрей Бочков
Статистика
Андрей Бочков - статистика
Завершил карьеру
13 января 1982 (44), Волгоград
#25 | Полузащитник
175 см | 74 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Первый дивизион 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Первый дивизион 2009
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Кубок 2006/2007
Россия. Премьер-лига 2006
Россия. Премьер-лига 2005
Россия. Премьер-лига 2003
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волгарь
18
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 25 тур
Волгарь
2 : 0
25.11.2017
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Волгарь
0 : 1
18.11.2017
Крылья Советов
1' - 88'
23'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Нижний Новгород
2 : 1
12.11.2017
Волгарь
59' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Луч
0 : 0
08.11.2017
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
04.11.2017
Волгарь
1' - 90'
59'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Волгарь
1 : 0
29.10.2017
Ротор
1' - 68'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Зенит-2
1 : 2
21.10.2017
Волгарь
78' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Волгарь
1 : 2
14.10.2017
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Волгарь
1 : 3
30.09.2017
Спартак-2
54' - 90'
64'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Тамбов
3 : 1
24.09.2017
Волгарь
1' - 83'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Волгарь
2 : 0
16.09.2017
Оренбург
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Cибирь
1 : 1
10.09.2017
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Волгарь
1 : 0
06.09.2017
Тюмень
38' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Сочи
2 : 2
02.09.2017
Волгарь
1' - 77'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Волгарь
0 : 1
27.08.2017
Шинник
64' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Волгарь
1 : 1
19.08.2017
Авангард
75' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Волгарь
2 : 0
26.07.2017
Луч
74' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Волгарь
0 : 0
08.07.2017
Факел
85' - 90'
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
Видео
Корнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
2
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
6
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
4
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
8
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+