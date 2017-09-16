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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Оренбург
Волгарь - Оренбург: обзор матча 16 сентября 2017
Волгарь
16.09.2017, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
2 : 0
Завершен
Оренбург
14'
И. Калинин
39'
И. Калинин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Оренбург
Желтая карточка
А. Бабырь
90'
+2
Замена
Р. Газзаев
️️️️
А. Дышеков
90'
Желтая карточка
А. Дышеков
89'
Желтая карточка
А. Болонин
84'
Замена
О. Шалаев
️️️️
Р. Акбашев
83'
75'
Замена
М. Дуриш
️️️️
А. Делькин
Замена
А. Болонин
️️️️
А. Сутормин
72'
67'
Замена
Д. Попович
️️️️
Благо
Замена
А. Бабырь
️️️️
М. Жабкин
62'
46'
Замена
Р. Воробьев
️️️️
Г. Чиркин
46'
Замена
С. Бреев
️️️️
В. Кулик
ГОЛ! 2:0!
И. Калинин
39'
ГОЛ! 1:0!
И. Калинин
14'
10'
Желтая карточка
А. Делькин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
33
Аслан Дышеков
ОП
25
Андрей Бочков
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
3
Игорь Удалый
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
40
Благо
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
90
Артем Делькин
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Волгарь
24
Дмитрий Терновский
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
18
Олег Шалаев
ОП
10
Руслан Газзаев
ЦП
2
Евгений Кирисов
ЦП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Оренбург
39
Евгений Фролов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
84
Роман Воробьев
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
57
Михал Дуриш
ЦФ
3-4-1-1
71
Бучнев
21
Бердников
80
Климов
85
Григорьев
13
Калинин
33
Дышеков
25
Бочков
11
Сутормин
99
Акбашев
99
Жабкин
4-3-1-2
9
Руденко
12
Малых
15
Андреев
2
Бегич
3
Удалый
40
Благо
55
Кулик
8
Чиркин
18
Попов
9
Мамтов
90
Делькин
33
Дышеков
10
Газзаев
10
Газзаев
33
Дышеков
11
Сутормин
11
Болонин
11
Болонин
11
Сутормин
99
Акбашев
18
Шалаев
18
Шалаев
99
Акбашев
99
Жабкин
10
Бабырь
10
Бабырь
99
Жабкин
8
Чиркин
84
Воробьев
84
Воробьев
8
Чиркин
40
Благо
22
Попович
22
Попович
40
Благо
55
Кулик
23
Бреев
23
Бреев
55
Кулик
90
Делькин
57
Дуриш
57
Дуриш
90
Делькин
Остались в запасе
Волгарь
Оренбург
2
Евгений Кирисов
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
24
Дмитрий Терновский
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
31
Павел Соломатин
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
39
Евгений Фролов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
14
Игорь Коронов
ПП
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
2
Евгений Кирисов
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
24
Дмитрий Терновский
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
31
Павел Соломатин
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
14
Игорь Коронов
ПП
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Волгарь - Оренбург
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Центральный
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