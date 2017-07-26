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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Луч
Волгарь - Луч: обзор матча 26 июля 2017
Волгарь
26.07.2017, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
2 : 0
Завершен
Луч
55'
Р. Акбашев
58'
А. Сутормин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Луч
Замена
Т. Букия
️️️️
О. Шалаев
86'
83'
Замена
А. Бажев
️️️️
С. Фомин
Замена
А. Болонин
️️️️
А. Сутормин
83'
Замена
А. Бочков
️️️️
А. Дышеков
74'
73'
Желтая карточка
А. Соблиров
Замена
А. Бабырь
️️️️
С. Веркашанский
69'
Желтая карточка
А. Сутормин
68'
66'
Замена
А. Мязин
️️️️
М. Машнев
66'
Замена
Р. Заерко
️️️️
Р. Гордиенко
61'
Замена
А. Носов
️️️️
Д. Тихий
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Сутормин
58'
ГОЛ! 1:0!
Р. Акбашев
55'
6'
Желтая карточка
И. Хлебородов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
24
Дмитрий Терновский
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
33
Аслан Дышеков
ОП
18
Олег Шалаев
ОП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
Луч
70
Александр Котляров
ВР
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
19
Максим Машнев
ОП
3
Максим Насадюк
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
18
Иван Хлебородов
ЦФ
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
91
Александр Степанов
ЦЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
25
Андрей Бочков
ОП
10
Темури Букия
ЦП
2
Евгений Кирисов
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Луч
50
Егор Шамов
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
27
Евгений Смирнов
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
8
Руслан Заерко
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
11
Александр Носов
ЦФ
9
Амир Бажев
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
3-4-2
24
Терновский
15
Плиев
30
Таказов
85
Григорьев
13
Калинин
33
Дышеков
18
Шалаев
11
Сутормин
9
Веркашанский
99
Акбашев
4-1-2-1-2
70
Котляров
18
Марущак
15
Тихий
12
Пономаренко
7
Соблиров
19
Машнев
3
Насадюк
4
Фомин
18
Килин
18
Хлебородов
18
Гордиенко
11
Сутормин
11
Болонин
11
Болонин
11
Сутормин
18
Шалаев
10
Букия
10
Букия
18
Шалаев
33
Дышеков
25
Бочков
25
Бочков
33
Дышеков
9
Веркашанский
10
Бабырь
10
Бабырь
9
Веркашанский
18
Гордиенко
8
Заерко
8
Заерко
18
Гордиенко
15
Тихий
11
Носов
11
Носов
15
Тихий
4
Фомин
9
Бажев
9
Бажев
4
Фомин
19
Машнев
87
Мязин
87
Мязин
19
Машнев
Остались в запасе
Волгарь
Луч
30
Дмитрий Саганович
ВР
91
Александр Степанов
ЦЗ
2
Евгений Кирисов
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
27
Евгений Смирнов
ЦЗ
50
Егор Шамов
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
15
Дмитрий Маляка
ЦП
Остались в запасе
30
Дмитрий Саганович
ВР
91
Александр Степанов
ЦЗ
2
Евгений Кирисов
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Остались в запасе
17
Артем Макарчук
ЛЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
27
Евгений Смирнов
ЦЗ
50
Егор Шамов
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
15
Дмитрий Маляка
ЦП
Статистика матча Волгарь - Луч
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
Центральный
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