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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Крылья Советов
Волгарь - Крылья Советов: обзор матча 18 ноября 2017
Волгарь
18.11.2017, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
0 : 1
Завершен
Крылья Советов
43'
А. Чочиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Крылья Советов
90'
+2
Замена
К. Гоцук
️️️️
Г. Зотов
Замена
Т. Букия
️️️️
А. Бочков
88'
Желтая карточка
А. Григорьев
81'
Замена
М. Жабкин
️️️️
Р. Акбашев
81'
77'
Замена
Д. Ткачук
️️️️
Д. Кленкин
Замена
С. Веркашанский
️️️️
А. Бабырь
74'
68'
Желтая карточка
С. Мияилович
66'
Замена
А. Гаджибеков
️️️️
С. Самодин
46'
Замена
О. Ланин
️️️️
А. Чочиев
Замена
О. Шалаев
️️️️
Р. Газзаев
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
А. Чочиев
Желтая карточка
А. Бочков
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
24
Дмитрий Терновский
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
18
Олег Шалаев
ОП
10
Темури Букия
ЦП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
99
Михаил Жабкин
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Крылья Советов
23
Артем Леонов
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
44
Михаил Тихонов
ПВ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
3-3-2-1
24
Терновский
30
Таказов
85
Григорьев
80
Климов
13
Калинин
25
Бочков
11
Сутормин
99
Акбашев
10
Газзаев
10
Бабырь
3-1-3-1-2
14
Конюхов
31
Зотов
30
Надсон
33
Ятченко
44
Башкиров
10
Алиев
4
Кленкин
22
Мияилович
11
Чочиев
22
Самодин
12
Корниленко
25
Бочков
10
Букия
10
Букия
25
Бочков
99
Акбашев
99
Жабкин
99
Жабкин
99
Акбашев
10
Бабырь
9
Веркашанский
9
Веркашанский
10
Бабырь
10
Газзаев
18
Шалаев
18
Шалаев
10
Газзаев
11
Чочиев
64
Ланин
64
Ланин
11
Чочиев
31
Зотов
24
Гоцук
24
Гоцук
31
Зотов
22
Самодин
3
Гаджибеков
3
Гаджибеков
22
Самодин
4
Кленкин
31
Ткачук
31
Ткачук
4
Кленкин
Остались в запасе
Волгарь
Крылья Советов
30
Дмитрий Саганович
ВР
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
11
Владлен Бабаев
АП
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
31
Павел Соломатин
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
44
Михаил Тихонов
ПВ
23
Артем Леонов
ВР
13
Святослав Георгиевский
ПВ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
30
Дмитрий Саганович
ВР
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
11
Владлен Бабаев
АП
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
31
Павел Соломатин
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Остались в запасе
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
44
Михаил Тихонов
ПВ
23
Артем Леонов
ВР
13
Святослав Георгиевский
ПВ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Волгарь - Крылья Советов
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Центральный
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