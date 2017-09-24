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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тамбов - Волгарь
Тамбов - Волгарь: обзор матча 24 сентября 2017
Тамбов
24.09.2017, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
3 : 1
Завершен
Волгарь
22'
С. Шевчук
27'
О. Чернышов
41'
И. Гультяев
49'
Е. Овсиенко (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Волгарь
83'
Замена
Т. Букия
️️️️
А. Бочков
Замена
М. Трусевич
️️️️
В. Рыжков
82'
74'
Замена
В. Бабаев
️️️️
А. Сутормин
Желтая карточка
А. Скворцов
69'
67'
Замена
А. Бабырь
️️️️
С. Веркашанский
Замена
А. Часовских
️️️️
О. Чернышов
66'
64'
Замена
М. Жабкин
️️️️
О. Шалаев
Замена
А. Рыбин
️️️️
Е. Шляков
62'
49'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Е. Овсиенко
43'
Желтая карточка
А. Григорьев
ГОЛ! 3:0!
И. Гультяев
41'
Желтая карточка
М. Быстров
37'
Замена
В. Рыжков
️️️️
А. Дутов
33'
Желтая карточка
Е. Шляков
30'
ГОЛ! 2:0!
О. Чернышов
27'
ГОЛ! 1:0!
С. Шевчук
22'
Желтая карточка
А. Дутов
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
4
Марат Быстров
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
66
Александр Дутов
ОП
27
Андрей Мурнин
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
18
Олег Шалаев
ОП
25
Андрей Бочков
ОП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
Тамбов
1
Денис Вавилин
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
28
Владислав Рыжков
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
15
Андрей Часовских
ЦФ
Волгарь
24
Дмитрий Терновский
ВР
11
Александр Болонин
ЛВ
10
Темури Букия
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
4-2-2-1-1
81
Смирнов
35
Гультяев
4
Быстров
4
Овсиенко
55
Шляков
18
Кашчелан
66
Дутов
27
Мурнин
70
Шевчук
7
Чернышов
92
Скворцов
3-4-2
71
Бучнев
21
Бердников
85
Григорьев
80
Климов
11
Сутормин
18
Шалаев
25
Бочков
13
Калинин
9
Веркашанский
99
Акбашев
7
Чернышов
15
Часовских
15
Часовских
7
Чернышов
55
Шляков
22
Рыбин
22
Рыбин
55
Шляков
66
Дутов
28
Рыжков
28
Рыжков
66
Дутов
Рыжков
30
Трусевич
30
Трусевич
Рыжков
11
Сутормин
11
Бабаев
11
Бабаев
11
Сутормин
18
Шалаев
99
Жабкин
99
Жабкин
18
Шалаев
25
Бочков
10
Букия
10
Букия
25
Бочков
9
Веркашанский
10
Бабырь
10
Бабырь
9
Веркашанский
Остались в запасе
Тамбов
Волгарь
1
Денис Вавилин
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
44
Илья Кухарчук
ПВ
10
Руслан Газзаев
ЦП
11
Александр Болонин
ЛВ
24
Дмитрий Терновский
ВР
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
44
Илья Кухарчук
ПВ
Остались в запасе
10
Руслан Газзаев
ЦП
11
Александр Болонин
ЛВ
24
Дмитрий Терновский
ВР
Статистика матча Тамбов - Волгарь
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Спартак
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