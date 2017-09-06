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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Тюмень
Волгарь - Тюмень: обзор матча 06 сентября 2017
Волгарь
06.09.2017, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
1 : 0
Завершен
Тюмень
45'
А. Сутормин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Тюмень
Замена
Р. Газзаев
️️️️
А. Дышеков
81'
Замена
П. Соломатин
️️️️
С. Веркашанский
79'
76'
Желтая карточка
В. Лешонок
75'
Замена
В. Лешонок
️️️️
А. Павленко
71'
Желтая карточка
З. Макоев
65'
Замена
А. Юсупов
️️️️
А. Ставпец
60'
Замена
А. Чуканов
️️️️
А. Богатырев
Замена
Д. Кабутов
️️️️
А. Сутормин
60'
Желтая карточка
С. Веркашанский
51'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Сутормин
45'
Желтая карточка
А. Дышеков
44'
44'
Желтая карточка
А. Ставпец
Замена
А. Бочков
️️️️
И. Климов
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
33
Аслан Дышеков
ОП
18
Олег Шалаев
ОП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
88
Залим Макоев
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
17
Егор Глухов
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
Главный тренер
Владимир Маминов
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
11
Александр Болонин
ЛВ
25
Андрей Бочков
ОП
10
Руслан Газзаев
ЦП
2
Евгений Кирисов
ЦП
10
Темури Букия
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Тюмень
1
Вячеслав Граб
ВР
3
Олег Мурачев
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
7
Андреа Чуканов
АП
10
Артем Юсупов
ЦФ
3-4-2-1
71
Бучнев
80
Климов
30
Таказов
15
Плиев
13
Калинин
33
Дышеков
18
Шалаев
11
Сутормин
9
Веркашанский
99
Акбашев
11
Бабаев
4-4-2
35
Телков
77
Павленко
55
Гузь
13
Иванов
88
Макоев
27
Чудин
13
Шляпкин
26
Богатырев
4
Пустозеров
16
Ставпец
17
Глухов
11
Сутормин
70
Кабутов
70
Кабутов
11
Сутормин
33
Дышеков
10
Газзаев
10
Газзаев
33
Дышеков
80
Климов
25
Бочков
25
Бочков
80
Климов
9
Веркашанский
31
Соломатин
31
Соломатин
9
Веркашанский
26
Богатырев
7
Чуканов
7
Чуканов
26
Богатырев
77
Павленко
9
Лешонок
9
Лешонок
77
Павленко
16
Ставпец
10
Юсупов
10
Юсупов
16
Ставпец
Остались в запасе
Волгарь
Тюмень
30
Дмитрий Саганович
ВР
2
Евгений Кирисов
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
11
Александр Болонин
ЛВ
10
Темури Букия
ЦП
5
Ника Пилиев
ЛП
14
Ислам Машуков
ЦФ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
1
Вячеслав Граб
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Главный тренер
Владимир Маминов
Остались в запасе
30
Дмитрий Саганович
ВР
2
Евгений Кирисов
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
11
Александр Болонин
ЛВ
10
Темури Букия
ЦП
5
Ника Пилиев
ЛП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Остались в запасе
3
Олег Мурачев
ЦЗ
1
Вячеслав Граб
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Главный тренер
Владимир Маминов
Статистика матча Волгарь - Тюмень
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
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1 : 1
18.10.2026
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0 : 1
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2 : 0
26.09.2026
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13.09.2026
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Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
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