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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Спартак-2
Волгарь - Спартак-2: обзор матча 30 сентября 2017
Волгарь
30.09.2017, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
1 : 3
Завершен
Спартак-2
13'
Д. Кабутов
39'
С. Нимели
50'
А. Руденко
72'
В. Пантелеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Спартак-2
90'
+3
Замена
Б. Цыганков
️️️️
А. Ломовицкий
87'
Замена
И. Самбу
️️️️
А. Руденко
Замена
М. Жабкин
️️️️
А. Бабырь
74'
72'
ГОЛ! 1:3!
В. Пантелеев
Замена
П. Соломатин
️️️️
Р. Акбашев
71'
Желтая карточка
А. Бочков
64'
Замена
А. Сутормин
️️️️
А. Болонин
54'
Замена
А. Бочков
️️️️
Р. Газзаев
54'
50'
ГОЛ! 1:2!
А. Руденко
48'
Желтая карточка
А. Ломовицкий
46'
Замена
И. Хомуха
️️️️
А. Лихачев
Желтая карточка
Р. Газзаев
44'
39'
ГОЛ! 1:1!
С. Нимели
ГОЛ! 1:0!
Д. Кабутов
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
33
Аслан Дышеков
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
96
Александр Лихачев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
20
Данил Полубояринов
ЦП
66
Павел Лелюхин
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
15
Николай Рассказов
ПВ
99
Силванус Нимели
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Волгарь
24
Дмитрий Терновский
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
18
Олег Шалаев
ОП
25
Андрей Бочков
ОП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
2
Евгений Кирисов
ЦП
10
Темури Букия
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Спартак-2
57
Вадим Аверкиев
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
8
Борис Цыганков
ОП
19
Егор Никулин
ЦП
49
Идриса Самбу
ЦФ
4-1-2-2-1
71
Бучнев
13
Калинин
85
Григорьев
80
Климов
70
Кабутов
33
Дышеков
99
Акбашев
10
Газзаев
11
Болонин
11
Бабаев
10
Бабырь
3-3-3-1
16
Терешкин
96
Лихачев
88
Сокол
46
Мамин
20
Полубояринов
66
Лелюхин
83
Пантелеев
15
Рассказов
11
Ломовицкий
19
Руденко
99
Нимели
10
Бабырь
99
Жабкин
99
Жабкин
10
Бабырь
11
Болонин
11
Сутормин
11
Сутормин
11
Болонин
10
Газзаев
25
Бочков
25
Бочков
10
Газзаев
99
Акбашев
31
Соломатин
31
Соломатин
99
Акбашев
96
Лихачев
22
Хомуха
22
Хомуха
96
Лихачев
19
Руденко
49
Самбу
49
Самбу
19
Руденко
11
Ломовицкий
8
Цыганков
8
Цыганков
11
Ломовицкий
Остались в запасе
Волгарь
Спартак-2
9
Сергей Веркашанский
ЦП
2
Евгений Кирисов
ЦП
10
Темури Букия
ЦП
24
Дмитрий Терновский
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
18
Олег Шалаев
ОП
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
19
Егор Никулин
ЦП
57
Вадим Аверкиев
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
9
Сергей Веркашанский
ЦП
2
Евгений Кирисов
ЦП
10
Темури Букия
ЦП
24
Дмитрий Терновский
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
18
Олег Шалаев
ОП
Остались в запасе
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
19
Егор Никулин
ЦП
57
Вадим Аверкиев
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Волгарь - Спартак-2
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
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