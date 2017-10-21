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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Зенит-2 - Волгарь
Зенит-2 - Волгарь: обзор матча 21 октября 2017
Зенит-2
21.10.2017, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
1 : 2
Завершен
Волгарь
61'
В. Сиротов
18'
А. Сутормин
90+4'
Р. Акбашев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит-2 - Волгарь
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Р. Акбашев
88'
Замена
Р. Газзаев
️️️️
А. Дышеков
86'
Замена
А. Болонин
️️️️
В. Бабаев
Замена
Н. Прудников
️️️️
А. Панюков
85'
81'
Желтая карточка
А. Григорьев
78'
Замена
А. Бочков
️️️️
О. Шалаев
67'
Желтая карточка
А. Сутормин
65'
Замена
А. Бабырь
️️️️
С. Веркашанский
Замена
А. Еловских
️️️️
Д. Лесовой
63'
ГОЛ! 1:1!
В. Сиротов
61'
Замена
Н. Андреев
️️️️
Л. Мусаев
46'
18'
ГОЛ! 0:1!
А. Сутормин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
81
Владислав Соловейчик
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
39
Василий Запрягаев
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Волгарь
24
Дмитрий Терновский
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
33
Аслан Дышеков
ОП
18
Олег Шалаев
ОП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
2
Евгений Кирисов
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
Зенит-2
31
Михаил Кизеев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
8
Виталий Горулев
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
11
Николай Прудников
ЦФ
82
Александр Еловских
ЦФ
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
11
Александр Болонин
ЛВ
25
Андрей Бочков
ОП
10
Темури Букия
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
2-5-1-2
23
Бабурин
58
Зуев
51
Карпов
88
Лесовой
88
Богаев
55
Капленко
38
Мусаев
37
Сиротов
81
Соловейчик
11
Панюков
39
Запрягаев
4-2-3-1
24
Терновский
11
Сутормин
80
Климов
85
Григорьев
13
Калинин
33
Дышеков
18
Шалаев
9
Веркашанский
99
Акбашев
2
Кирисов
11
Бабаев
11
Панюков
11
Прудников
11
Прудников
11
Панюков
88
Лесовой
82
Еловских
82
Еловских
88
Лесовой
38
Мусаев
7
Андреев
7
Андреев
38
Мусаев
11
Бабаев
11
Болонин
11
Болонин
11
Бабаев
33
Дышеков
10
Газзаев
10
Газзаев
33
Дышеков
18
Шалаев
25
Бочков
25
Бочков
18
Шалаев
9
Веркашанский
10
Бабырь
10
Бабырь
9
Веркашанский
Остались в запасе
Зенит-2
Волгарь
8
Виталий Горулев
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
22
Никита Каккоев
ОП
31
Михаил Кизеев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
10
Темури Букия
ЦП
71
Станислав Бучнев
ВР
31
Павел Соломатин
ЦФ
Остались в запасе
8
Виталий Горулев
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
22
Никита Каккоев
ОП
31
Михаил Кизеев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
Остались в запасе
10
Темури Букия
ЦП
71
Станислав Бучнев
ВР
31
Павел Соломатин
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Зенит-2 - Волгарь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Зенит-2
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1 : 3
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0 : 1
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1 : 1
18.10.2026
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Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Недвижай
(Ставрополь)
Стадион:
МСА Петровский
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