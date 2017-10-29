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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Ротор
Волгарь - Ротор: обзор матча 29 октября 2017
Волгарь
29.10.2017, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
1 : 0
Завершен
Ротор
20'
А. Сутормин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Ротор
Замена
И. Машуков
️️️️
А. Сутормин
87'
Желтая карточка
И. Калинин
85'
82'
Замена
И. Крутов
️️️️
В. Сысуев
78'
Замена
И. Столбовой
️️️️
М. Бирюков
Замена
А. Болонин
️️️️
Д. Кабутов
77'
Желтая карточка
И. Климов
74'
Желтая карточка
А. Григорьев
71'
71'
Замена
А. Киреев
️️️️
М. Султонов
Замена
О. Шалаев
️️️️
А. Бочков
68'
Замена
А. Дышеков
️️️️
Р. Газзаев
67'
45'
+1
Желтая карточка
В. Сысуев
33'
Желтая карточка
А. Пискунов
30'
Замена
И. Дранников
️️️️
С. Колычев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Сутормин
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
24
Дмитрий Терновский
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Ротор
16
Александр Кобзев
ВР
2
Илья Ионов
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
67
Сергей Колычев
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
10
Владислав Сысуев
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
45
Максим Вотинов
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
33
Аслан Дышеков
ОП
18
Олег Шалаев
ОП
2
Евгений Кирисов
ЦП
10
Темури Букия
ЦП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Ротор
35
Валерий Поляков
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
34
Игорь Крутов
ЦП
21
Виктор Борзых
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
3-3-2-1
24
Терновский
30
Таказов
85
Григорьев
80
Климов
13
Калинин
25
Бочков
11
Сутормин
99
Акбашев
10
Газзаев
10
Бабырь
4-2-2-2
16
Кобзев
5
Пискунов
67
Колычев
20
Столяренко
2
Ионов
10
Сысуев
13
Замалиев
28
Султонов
77
Романенко
17
Бирюков
45
Вотинов
70
Кабутов
11
Болонин
11
Болонин
70
Кабутов
10
Газзаев
33
Дышеков
33
Дышеков
10
Газзаев
25
Бочков
18
Шалаев
18
Шалаев
25
Бочков
11
Сутормин
14
Машуков
14
Машуков
11
Сутормин
10
Сысуев
34
Крутов
34
Крутов
10
Сысуев
67
Колычев
4
Дранников
4
Дранников
67
Колычев
28
Султонов
88
Киреев
88
Киреев
28
Султонов
17
Бирюков
24
Столбовой
24
Столбовой
17
Бирюков
Остались в запасе
Волгарь
Ротор
2
Евгений Кирисов
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
10
Темури Букия
ЦП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
71
Станислав Бучнев
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
21
Виктор Борзых
ЦФ
11
Олег Николаев
ЛВ
35
Валерий Поляков
ВР
Главный тренер
Сергей Павлов
Остались в запасе
2
Евгений Кирисов
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
10
Темури Букия
ЦП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
71
Станислав Бучнев
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
Остались в запасе
21
Виктор Борзых
ЦФ
11
Олег Николаев
ЛВ
35
Валерий Поляков
ВР
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Волгарь - Ротор
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Центральный
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