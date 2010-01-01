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    Илья Ионов

    Защитник
    Имя Илья
    Отчество Викторович
    Фамилия Ионов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 июля 1985 (37 лет)
    Рост 185
    Вес 79
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