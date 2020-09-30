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    Илья Ионов - статистика

    Защитник
    Имя Илья
    Отчество Викторович
    Фамилия Ионов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 июля 1985 (37 лет)
    Рост 185
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.09.2020 1' -80' Динамо (Ставрополь) 1:4 Крылья Советов (Самара)
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