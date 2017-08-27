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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Шинник
Волгарь - Шинник: обзор матча 27 августа 2017
Волгарь
27.08.2017, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
0 : 1
Завершен
Шинник
51'
А. Щадин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Шинник
89'
Замена
М. Лаук
️️️️
Д. Самойлов
77'
Желтая карточка
Д. Магадиев
76'
Замена
В. Камилов
️️️️
С. Нарылков
Замена
М. Жабкин
️️️️
А. Дышеков
71'
70'
Замена
М. Земсков
️️️️
Э. Низамутдинов
Замена
А. Бочков
️️️️
О. Шалаев
64'
Замена
В. Бабаев
️️️️
А. Болонин
52'
51'
ГОЛ! 0:1!
А. Щадин
46'
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
М. Шайморданов
Замена
С. Веркашанский
️️️️
А. Бабырь
12'
3'
Желтая карточка
С. Нарылков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
33
Аслан Дышеков
ОП
18
Олег Шалаев
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
22
Сергей Нарылков
ОП
34
Никита Дроздов
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
11
Марат Шайморданов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
91
Эдуард Булия
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Волгарь
24
Дмитрий Терновский
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
2
Евгений Кирисов
ЦП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
10
Темури Букия
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
Шинник
23
Станислав Антипин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
18
Владислав Камилов
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
8
Михаил Земсков
ЦФ
3-4-1-1-1
71
Бучнев
70
Кабутов
15
Плиев
80
Климов
13
Калинин
33
Дышеков
18
Шалаев
11
Сутормин
99
Акбашев
11
Болонин
10
Бабырь
3-2-2-1-2
16
Яшин
97
Ятченко
78
Чистяков
22
Магадиев
22
Нарылков
34
Дроздов
15
Самойлов
11
Шайморданов
92
Щадин
81
Низамутдинов
91
Булия
33
Дышеков
99
Жабкин
99
Жабкин
33
Дышеков
11
Болонин
11
Бабаев
11
Бабаев
11
Болонин
10
Бабырь
9
Веркашанский
9
Веркашанский
10
Бабырь
18
Шалаев
25
Бочков
25
Бочков
18
Шалаев
15
Самойлов
10
Лаук
10
Лаук
15
Самойлов
81
Низамутдинов
8
Земсков
8
Земсков
81
Низамутдинов
11
Шайморданов
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
11
Шайморданов
22
Нарылков
18
Камилов
18
Камилов
22
Нарылков
Остались в запасе
Волгарь
Шинник
2
Евгений Кирисов
ЦП
21
Алексей Бердников
ЦЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
10
Руслан Газзаев
ЦП
10
Темури Букия
ЦП
24
Дмитрий Терновский
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
23
Станислав Антипин
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
2
Евгений Кирисов
ЦП
21
Алексей Бердников
ЦЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
10
Руслан Газзаев
ЦП
10
Темури Букия
ЦП
24
Дмитрий Терновский
ВР
Остались в запасе
5
Павел Евсеев
ЦЗ
23
Станислав Антипин
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Волгарь - Шинник
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Центральный
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