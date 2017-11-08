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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Волгарь
Луч - Волгарь: обзор матча 08 ноября 2017
Луч
08.11.2017, среда, 12:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
0 : 0
Завершен
Волгарь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Волгарь
Замена
Д. Маляка
️️️️
А. Носов
85'
81'
Желтая карточка
О. Шалаев
76'
Замена
О. Шалаев
️️️️
Р. Газзаев
Замена
А. Мязин
️️️️
А. Бажев
74'
Замена
Р. Гордиенко
️️️️
А. Килин
63'
Желтая карточка
А. Килин
55'
43'
Желтая карточка
И. Калинин
Желтая карточка
К. Марущак
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
50
Егор Шамов
ВР
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
3
Максим Насадюк
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
9
Амир Бажев
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Волгарь
24
Дмитрий Терновский
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
10
Руслан Газзаев
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
2
Евгений Кирисов
ЦП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Луч
70
Александр Котляров
ВР
27
Евгений Смирнов
ЦЗ
15
Дмитрий Маляка
ЦП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
25
Егор Холодилов
ЦФ
18
Иван Хлебородов
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
5
Ника Пилиев
ЛП
18
Олег Шалаев
ОП
10
Темури Букия
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
31
Павел Соломатин
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
4-2-2-2
50
Шамов
7
Соблиров
15
Тихий
12
Пономаренко
18
Марущак
3
Насадюк
4
Фомин
10
Гелоян
18
Килин
11
Носов
9
Бажев
3-3-3-1
24
Терновский
70
Кабутов
15
Плиев
85
Григорьев
11
Сутормин
25
Бочков
13
Калинин
10
Газзаев
99
Акбашев
2
Кирисов
10
Бабырь
18
Килин
18
Гордиенко
18
Гордиенко
18
Килин
11
Носов
15
Маляка
15
Маляка
11
Носов
9
Бажев
87
Мязин
87
Мязин
9
Бажев
10
Газзаев
18
Шалаев
18
Шалаев
10
Газзаев
Остались в запасе
Луч
Волгарь
27
Евгений Смирнов
ЦЗ
25
Егор Холодилов
ЦФ
18
Иван Хлебородов
ЦФ
70
Александр Котляров
ВР
11
Владлен Бабаев
АП
10
Темури Букия
ЦП
71
Станислав Бучнев
ВР
5
Ника Пилиев
ЛП
31
Павел Соломатин
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Остались в запасе
27
Евгений Смирнов
ЦЗ
25
Егор Холодилов
ЦФ
18
Иван Хлебородов
ЦФ
70
Александр Котляров
ВР
Остались в запасе
11
Владлен Бабаев
АП
10
Темури Букия
ЦП
71
Станислав Бучнев
ВР
5
Ника Пилиев
ЛП
31
Павел Соломатин
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Статистика матча Луч - Волгарь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Динамо
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