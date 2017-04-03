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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Динамо Бр - Орел
Динамо Бр - Орел: онлайн-трансляция 03 апреля 2017
Динамо Бр
03.04.2017, понедельник, 17:00
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 19 тур
3 : 0
Тех. поражение
Орел
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Матчи команд
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24.10.2026
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17.10.2026
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1 : 0
11.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
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Строгино
Информация о матче
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