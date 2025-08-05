Введите ваш ник на сайте
«БроукБойз» – «Орел»: прогноз и ставки на матч 6 августа 2025 с коэффициентом 1.7

05 августа 2025 9:00
БроукБойз - Орел
06 авг. 2025, среда 18:00 | Россия. Кубок, 1 раунд
6 августа на стадионе «БроукБойз» пройдет важный матч в рамках 1-го раунда Кубка России. Встречаются две команды, которые будут бороться за выход в следующий этап турнира. «БроукБойз» и «Орел» в последние недели показывают разные результаты, что делает этот матч особенно интригующим.

«БроукБойз»

Команда «БроукБойз» подходит к матчу с минимальной победой в последнем поединке с «Химиком» (1:0). Несмотря на хорошие результаты в чемпионате, команда сталкивается с проблемами в Кубке России, где проиграла в одной из последних игр. В последних 5 играх «БроукБойз» забивает 5 голов, но также пропускает 6 мячей, что свидетельствует о нестабильности в обороне. Однако команда не проигрывает в последних 6 матчах, что позволяет им сохранять оптимистичный настрой перед этим матчем.

«Орел»

«Орел» в последние игры в Кубке России показал, что способен забивать, несмотря на пропуски в обороне. В последних 5 матчах «Орел» забивает 7 голов, но и пропускает 6. Они не проигрывают в 6 из 8 последних матчей, что подтверждает их силу в долгосрочной перспективе. В последних играх команда пропускает в среднем 1.20 гола за игру, но их нападение функционирует довольно эффективно, что дает им шансы на успех в предстоящем матче.

Факты о командах

«БроукБойз»

  • Победа в 4 из 6 последних матчей
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гол за матч
  • Пропускает в последних 3 матчах
  • Победа в 3 последних очных матчах дома

«Орел»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за матч
  • Пропускает в последних 3 матчах
  • Забивает в 4 последних матчах

Прогноз на матч «БроукБойз» – «Орел»

Судя по текущей форме обеих команд, матч ожидается открытым, с возможностью забитых голов с обеих сторон. «БроукБойз» обладает хорошими результатами на домашнем стадионе, а «Орел» не уступает в последних играх и имеет стабильное нападение. Ожидается, что «Орел» будет атаковать, но у «БроукБойз» есть все шансы победить, особенно учитывая их хорошие результаты на домашнем стадионе и победы в последних очных встречах.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «БроукБойз» – коэффициент 1.7
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Фора «Орел» +1 – коэффициент 1.95

Автор: Орлов Максим
Россия. Кубок Орел БроукБойз
