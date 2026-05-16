Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сатурн - Ротор-2: обзор матча 16 мая 2026

Сатурн
16.05.2026, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
0 : 1
Завершен
Ротор-2
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Сатурн - Ротор-2
Завершен
89'
Замена
Егор Кычанов ️️️️➡️️ Никита Логиш
89'
Замена
Роман Литенко ️️️️➡️️ Леон Амирханян
Замена
Дмитрий Бирюков ️️️️➡️️ Камиль Муллин
85'
Замена
Никита Зернов ️️️️➡️️ Максим Богданец
85'
78'
Желтая карточка
Алексей Погудин
Замена
Никита Босенков ️️️️➡️️ Владислав Вильгельм
77'
73'
Желтая карточка
Дмитрий Локтев
Замена
Николай Генчу ️️️️➡️️ Орц Цехоев
71'
71'
Замена
Руслан Слепужников ️️️️➡️️ Адриан Платон
54'
Замена
Сергей Прокофьев ️️️️➡️️ Матвей Асланян
25'
Желтая карточка
Михаил Харлан
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сатурн
32
Валерий Матвеенков
ВР
88
Валерий Чупин
ЛЗ
23
Никита Фетисов
ЛЗ
21
Орц Цехоев
ПЗ
79
Богдан Мацола
ПЗ
77
Никита Гетьман
ЛП
7
Максим Кунский
ЛП
8
Максим Седов
ЦП
81
Владислав Вильгельм
ПП
72
Камиль Муллин
ПП
61
Максим Богданец
ЦФ
Главный тренер
Денис Кулаков
Ротор-2
99
Олег Лисицын
ВР
91
Егор Тарин
ЛЗ
7
Михаил Харлан
ЛЗ
70
Алексей Погудин
ЛЗ
2
Леон Амирханян
ПЗ
95
Степан Правкин
ПЗ
12
Тимофей Фалченко
ПЗ
53
Дмитрий Локтев
ЛП
15
Матвей Асланян
ПП
96
Расул Биджилов
ЦФ
19
Адриан Платон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Сатурн
13
Арсен Джиоев
ЦЗ
67
Никита Зернов
ЦЗ
15
Арсений Чернышев
ЦЗ
5
Илья Палесика
ЦЗ
55
Артём Тетёркин
ЦЗ
44
Николай Генчу
ЦЗ
24
Дмитрий Бирюков
ЦЗ
1
Максим Кулешов
ЦЗ
16
Семен Бобров
ЦЗ
97
Никита Босенков
ЦЗ
Ротор-2
16
Батыр Умиров
ЦЗ
75
Егор Кычанов
ЦЗ
11
Никита Логиш
ЦЗ
18
Роман Литенко
ЦЗ
20
Руслан Слепужников
ЦЗ
24
Сергей Прокофьев
ЦЗ
4-5-1
32
Матвеенков
23
Фетисов
21
Цехоев
88
Чупин
79
Мацола
7
Кунский
81
Вильгельм
77
Гетьман
8
Седов
72
Муллин
61
Богданец
3-2-2-2
99
Лисицын
95
Правкин
91
Тарин
7
Харлан
12
Фалченко
70
Погудин
15
Асланян
53
Локтев
19
Платон
96
Биджилов
61
Богданец
67
Зернов
67
Зернов
61
Богданец
21
Цехоев
44
Генчу
44
Генчу
21
Цехоев
72
Муллин
24
Бирюков
24
Бирюков
72
Муллин
81
Вильгельм
97
Босенков
97
Босенков
81
Вильгельм
Логиш
75
Кычанов
75
Кычанов
Логиш
11
Логиш
11
Логиш
2
Амирханян
18
Литенко
18
Литенко
2
Амирханян
19
Платон
20
Слепужников
20
Слепужников
19
Платон
15
Асланян
24
Прокофьев
24
Прокофьев
15
Асланян
Остались в запасе
Сатурн
Ротор-2
13
Арсен Джиоев
ЦЗ
15
Арсений Чернышев
ЦЗ
5
Илья Палесика
ЦЗ
55
Артём Тетёркин
ЦЗ
1
Максим Кулешов
ЦЗ
16
Семен Бобров
ЦЗ
Главный тренер
Денис Кулаков
16
Батыр Умиров
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Остались в запасе
13
Арсен Джиоев
ЦЗ
15
Арсений Чернышев
ЦЗ
5
Илья Палесика
ЦЗ
55
Артём Тетёркин
ЦЗ
1
Максим Кулешов
ЦЗ
16
Семен Бобров
ЦЗ
Остались в запасе
16
Батыр Умиров
ЦЗ
Главный тренер
Денис Кулаков
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча Сатурн - Ротор-2
3
Всего ударов по воротам
14
1
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
11
1
Нарушения
6
6
Удары мимо ворот
8
0
Блокированные удары
2
0
Информация о матче
Стадион:
Сатурн
Новости команд
Все
Сатурн
Ротор-2
ЦСКА расстался с игроком, забившим 20 голов в молодежке, и племянником Романа Еременко
3 июля
Нападающий «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
30 июня
1
На бывшем стадионе РПЛ натуральный газон поменяют на искусственный
22 июня
2
«Сатурн» – «Зенит» Пенза: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.57
5 июня
«Сатурн» – «Рязань»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 3
29 мая
ЦСКА расстался с игроком, забившим 20 голов в молодежке, и племянником Романа Еременко
3 июля
Нападающий «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
30 июня
1
На бывшем стадионе РПЛ натуральный газон поменяют на искусственный
22 июня
2
«Сатурн» – «Зенит» Пенза: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.57
5 июня
«Сатурн» – «Рязань»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 3
29 мая
«Волна» Ковернино – «Ротор-2»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 1.85
26 мая
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
Прогноз на точный счeт матча «Спартак Тамбов» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
2025.06.14 12:13
Прогноз на точный счeт матча «Рязань» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 16:16
Прогноз на точный счет матча «Ротор-2» – «Химки-2»: Вторая лига Б, 23 мая 2025
2025.05.22 09:58
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Сатурн
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Ротор-2
1 : 2
04.07.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Родина-М
2 : 2
04.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Авангард
6 : 3
27.06.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Ротор-2
0 : 1
20.06.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Родина-М
2 : 2
04.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Авангард
6 : 3
27.06.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Сатурн
1 : 0
20.06.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Сатурн
0 : 3
13.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Сатурн
1 : 0
06.06.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Ротор-2
1 : 2
04.07.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Ротор-2
0 : 1
20.06.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Спартак Т
1 : 0
13.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Ротор-2
1 : 2
06.06.2026
Авангард
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+