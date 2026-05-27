Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Волна - Ротор-2
Волна - Ротор-2: обзор матча 27 мая 2026
Волна
27.05.2026, среда, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
4 : 0
Завершен
Ротор-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Волна - Ротор-2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Информация о матче
Стадион:
Локомотив
Новости команд
Все
Волна
Ротор-2
«Волна» Ковернино – «Ротор-2»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 1.85
26 мая
Во Второй лиге нападающий отбил пенальти на 94-й минуте
9 мая
8
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
Игрок, которого ЦСКА увел у «Зенита», отправился в аренду во Вторую лигу
2 марта
3
«Волна» – «Арсенал Тула»: прогноз и ставки на матч 25 сентября 2025 с коэффициентом 1.83
2025.09.22 09:25
«Волна» Ковернино – «Ротор-2»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 1.85
26 мая
Во Второй лиге нападающий отбил пенальти на 94-й минуте
9 мая
8
Игрок, которого ЦСКА увел у «Зенита», отправился в аренду во Вторую лигу
2 марта
3
«Волна» – «Арсенал Тула»: прогноз и ставки на матч 25 сентября 2025 с коэффициентом 1.83
2025.09.22 09:25
«Волна» – «Тюмень»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.55
2025.09.09 08:38
«Волна» Ковернино – «Ротор-2»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 1.85
26 мая
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
Прогноз на точный счeт матча «Спартак Тамбов» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
2025.06.14 12:13
Прогноз на точный счeт матча «Рязань» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 16:16
Прогноз на точный счет матча «Ротор-2» – «Химки-2»: Вторая лига Б, 23 мая 2025
2025.05.22 09:58
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Волна
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Ротор-2
1 : 2
04.07.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Волна
3 : 3
04.07.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Спартак Т
0 : 2
27.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Ротор-2
0 : 1
20.06.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Волна
3 : 3
04.07.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Спартак Т
0 : 2
27.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Волна
2 : 0
20.06.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Сатурн
0 : 3
13.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Рязань
0 : 1
06.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Ротор-2
1 : 2
04.07.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Ротор-2
0 : 1
20.06.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Спартак Т
1 : 0
13.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Ротор-2
1 : 2
06.06.2026
Авангард
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+