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    Василий Рожнов

    Тренер
    Имя Василий
    Фамилия Рожнов
    Команда Балашиха
    Гражданство Россия
    Дата рождения 29 марта 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Балашиха 4 0 4 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    31.10.2022 Балашиха 0 : 2 Сатурн
    04.11.2022 Балашиха 1 : 5 Знамя
    09.11.2022 Балашиха 1 : 4 Космос
    12.11.2022 Балашиха 1 : 3 Салют
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