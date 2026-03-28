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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Арсенал-2 - Ротор-2
Арсенал-2 - Ротор-2: обзор матча 28 марта 2026
Арсенал-2
28.03.2026, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 1 тур
0 : 1
Завершен
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Ротор-2
Клуб Первой лиги расстался с 6 футболистами, 2 из них играли за «Спартак» в РПЛ
3 июля
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Клуб Первой лиги расстался с 6 футболистами, 2 из них играли за «Спартак» в РПЛ
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13 июня
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5 июня
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2025.11.01 16:20
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2025.06.07 12:51
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5 марта
Прогноз на точный счeт матча «Спартак Тамбов» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
2025.06.14 12:13
Прогноз на точный счeт матча «Рязань» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 16:16
Прогноз на точный счет матча «Ротор-2» – «Химки-2»: Вторая лига Б, 23 мая 2025
2025.05.22 09:58
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
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Ротор-2
- : -
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- : -
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Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Ротор-2
1 : 2
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Квант
3 : 1
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Арсенал-2
0 : 4
28.06.2026
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Квант
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Арсенал-2
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Металлург Л
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Ротор-2
1 : 2
04.07.2026
Строгино
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СКА-Хабаровск-2
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27.06.2026
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Ротор-2
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Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Спартак Т
1 : 0
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Ротор-2
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Ротор-2
1 : 2
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