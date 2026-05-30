31 мая в 16-м туре России Второй лиги А встретятся «Калуга» (2-е место, 24 очка) и «Иртыш» (4-е место, 19 очков). Хозяева ведут борьбу за лидерство, но их атака в последнее время уснула – всего 3 гола за 5 матчей. Гости переживают ужасную серию: 10 матчей без побед. Однако история личных встреч на стороне «Иртыша» – команда не проигрывает «Калуге» в 7 из 8 последних матчей. Сможет ли «Калуга» использовать кризис соперника или вновь оступится?

«Калуга»

Калужане занимают 2-е место, но последние результаты настораживают. В атаке полный штиль: всего 3 гола за последние 5 матчей (0.60 в среднем). В прошлом туре с трудом одолели «Родину-2» (2:1), но до этого были два поражения от «Ленинградца» (0:1) и «Текстильщика» (0:2). Оборона ещe держится – 0.80 пропущенных в среднем. Лучший бомбардир Иван Матюшенко (11 голов) тащит, но партнeры не помогают. Дома «Калуга» обязана побеждать, но с такой атакой это непросто.

«Иртыш»

Омский клуб находится в глубоком кризисе. 10 матчей без побед – это уже не случайность. Оборона дырявая: 1.80 пропущенных в среднем за 5 игр. Атака тоже не радует – 0.60 гола за матч. В прошлом туре разгром от «Машука-КМВ» (0:2), до этого поражение от «Сибири» (0:4). Но есть парадокс: «Иртыш» не проигрывает «Калуге» в 7 из 8 последних встреч и забивает в 5 из 7. Команда как будто специально набирает форму только против этого соперника.

Факты о командах

«Калуга»

2-е место, 24 очка, лучший бомбардир: Иван Матюшенко (11)

За 5 матчей: 0.60 забито, 0.80 пропущено

Атака в кризисе – 3 гола в 5 матчах

«Иртыш»

4-е место, 19 очков, лучший бомбардир: Никита Дорофеев (6)

За 5 матчей: 0.60 забито, 1.80 пропущено

10 матчей без побед

Не проигрывает «Калуге» в 7 из 8 последних встреч

Забивает в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Калуга» – «Иртыш»

«Калуга» явный фаворит по месту в таблице, но атака у хозяев не работает. «Иртыш» – худшая команда по форме, но исторически «Калуга» для него удобный соперник. Как объяснить 7 матчей без поражений в 8 последних встречах? Это не случайность. Скорее всего, нас ждeт осторожный, низовой матч с минимумом голов. «Калуга» дома должна побеждать, но с еe атакой и историей против «Иртыша» логичнее перестраховаться.

Рекомендованные ставки