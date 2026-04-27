«Халидж» – «Аль-Нажма»: прогноз и ставки на матч 28 апреля 2026 с коэффициентом 1.42

27 апреля 2026 9:03
Халидж - Аль-Нажма
28 апр. 2026, вторник 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
1.42
Победа «Халиджа»
28 апреля на стадионе «Аль-Халидж» состоится матч 30-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии, в котором «Халидж» примет «Аль-Нажму». Встреча команд из нижней части турнирной таблицы имеет важное значение в борьбе за выживание. Хозяева пытаются отдалиться от опасной зоны, а гости являются главным аутсайдером чемпионата.

«Халидж»

Хозяева подходят к матчу после гостевого поражения от «Аль-Фатеха» (0:1) и не могут одержать победу на протяжении трeх последних туров. Команда пропускает в 11 последних матчах Высшей лиги и демонстрирует проблемы в обороне – 10 пропущенных мячей в пяти последних играх. Джошуа Кинг с 15 голами в 24 матчах является лучшим бомбардиром и главной ударной силой. «Халидж» пропускает в 11 последних матчах.

«Аль-Нажма»

Гости являются главным аутсайдером чемпионата и занимают последнее место в турнирной таблице. Команда пропускает в 13 последних матчах Высшей лиги и имеет худшую оборону – 15 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 3.00 гола за матч. Лазаро с 7 голами в 23 матчах является лучшим бомбардиром. «Аль-Нажма» проигрывает в 5 последних гостевых матчах, но стабильно забивает в четырeх последних турах.

Факты о командах

«Халидж»

  • Не может выиграть в 3 последних матчах Высшей лиги
  • Пропускает в 11 последних матчах Высшей лиги
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 2.00 гола за игру
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру
  • Пропускает в 11 последних матчах

«Аль-Нажма»

  • Проигрывает в 5 последних гостевых матчах Высшей лиги
  • Пропускает в 13 последних матчах Высшей лиги
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 3.00 гола за игру
  • Забивает в 4 последних матчах Высшей лиги
  • Забивает в 4 последних очных матчах против «Халиджа»

Прогноз на матч «Халидж» – «Аль-Нажма»

Встреча двух команд с худшей обороной в лиге вряд ли порадует зрителей качественным футболом. «Халидж» имеет преимущество домашнего поля, но пропускает в 11 матчах подряд. «Аль-Нажма» является главным аутсайдером и проигрывает в 5 последних гостевых матчах. Ожидаем, что хозяева сумеют одержать победу над слабейшей командой лиги.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Халиджа» – коэффициент 1.42
  • Индивидуальный тотал «Халиджа» больше 1.5

1.42
Победа «Халиджа»
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
