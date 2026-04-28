«Урал-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 29 апреля 2026 с коэффициентом 1.73

28 апреля 2026 9:08
Урал-2 - Химик
29 апр. 2026, среда 11:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
1.73
Победа «Химика» с форой (-1)
29 апреля на стадионе в Екатеринбурге состоится матч 5-го тура Второй лиги Б, в котором «Урал-2» примет «Химик». Встреча середняка и одного из лидеров турнира обещает быть интересной. Гости находятся в отличной форме и одержали три победы подряд, тогда как хозяева пытаются набрать ход после неровного старта.

«Урал-2»

Екатеринбуржцы подходят к матчу после гостевой победы над «Ижевском» со счeтом 2:0, которая стала первой в сезоне. Команда демонстрирует скромную результативность – 5 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.00 гола за матч. Павел Сатучин с 3 голами в 4 матчах является лучшим бомбардиром и главной ударной силой. «Урал-2» пропускает в среднем 1.00 гола за игру.

«Химик»

Гости подходят к матчу в статусе одного из лидеров и одержали три победы подряд в турнире. Команда стабильно забивает в шести последних матчах Второй лиги Б и демонстрирует впечатляющую результативность – 13 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.60 гола за матч. Илья Грузнов с 3 голами в 4 матчах является лучшим бомбардиром. В последнем очном матче «Химик» одержал победу со счeтом 2:0.

Факты о командах

«Урал-2»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.00 гола за игру
  • Победа в последнем матче над «Ижевском» (2:0)
  • Проиграл последний очный матч со счeтом 0:2
  • Домашнее поражение от «КДВ» (0:2) в предыдущем туре

«Химик»

  • Победа в 3 последних матчах Второй лиги Б
  • Забивает в 6 последних матчах Второй лиги Б
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.60 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.00 гола за игру
  • Победа в последнем очном матче (2:0)

Прогноз на матч «Урал-2» – «Химик»

«Химик» находится в отличной форме и демонстрирует впечатляющую результативность, забивая в шести последних матчах. «Урал-2» одержал первую победу в сезоне, но уровень соперника теперь значительно выше. Гости выглядят явным фаворитом и имеют преимущество по игре.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Химика» с форой (-1) – коэффициент 1.73
  • Индивидуальный тотал «Химика» больше 1.5

1.73
Победа «Химика» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 Химик Урал-2
