29 апреля на стадионе в Екатеринбурге состоится матч 5-го тура Второй лиги Б, в котором «Урал-2» примет «Химик». Встреча середняка и одного из лидеров турнира обещает быть интересной. Гости находятся в отличной форме и одержали три победы подряд, тогда как хозяева пытаются набрать ход после неровного старта.

«Урал-2»

Екатеринбуржцы подходят к матчу после гостевой победы над «Ижевском» со счeтом 2:0, которая стала первой в сезоне. Команда демонстрирует скромную результативность – 5 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.00 гола за матч. Павел Сатучин с 3 голами в 4 матчах является лучшим бомбардиром и главной ударной силой. «Урал-2» пропускает в среднем 1.00 гола за игру.

«Химик»

Гости подходят к матчу в статусе одного из лидеров и одержали три победы подряд в турнире. Команда стабильно забивает в шести последних матчах Второй лиги Б и демонстрирует впечатляющую результативность – 13 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.60 гола за матч. Илья Грузнов с 3 голами в 4 матчах является лучшим бомбардиром. В последнем очном матче «Химик» одержал победу со счeтом 2:0.

Факты о командах

«Урал-2»

Прогноз на матч «Урал-2» – «Химик»

«Химик» находится в отличной форме и демонстрирует впечатляющую результативность, забивая в шести последних матчах. «Урал-2» одержал первую победу в сезоне, но уровень соперника теперь значительно выше. Гости выглядят явным фаворитом и имеют преимущество по игре.

