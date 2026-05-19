20 мая в рамках 8-го тура Высшей лиги Беларуси встретятся БАТЭ и «Динамо» Минск. Хозяева занимают 14-е место, имея в активе всего 5 очков после 7 туров. Гости располагаются на 3-й строчке с 16 очками. Команды недавно встречались в Кубке Беларуси (1:1, пенальти 7:8 в пользу БАТЭ), но в чемпионате ситуация выглядит иначе.

БАТЭ

Борисовский клуб переживает катастрофический спад: пять матчей без побед в Высшей лиге. В прошлом туре была зафиксирована безголевая ничья с «Нафтаном» (0:0). Атака практически не работает – всего 3 гола за последние 5 игр (0.60 в среднем). Защита выглядит чуть лучше: 5 пропущенных за тот же отрезок (1.00 в среднем). Команда забивает в 3 последних матчах подряд, но этого явно недостаточно для побед.

«Динамо» Минск

Минчане чувствуют себя уверенно: 16 очков после 7 туров и борьба за верхние строчки. Команда демонстрирует стабильную атаку – 9 голов за последние 5 матчей (1.80 в среднем). При этом оборона не без проблем: 7 пропущенных за 5 игр (1.40 в среднем). «Динамо» забивает в 12 последних матчах подряд, а в гостях и вовсе одержало 5 побед подряд в Высшей лиге. Лучший бомбардир Карэн Варданян (4 гола в 9 матчах) – главная ударная сила.

Факты о командах:

БАТЭ

Занимает 14-е место, набрав 5 очков после 7 туров

Пять матчей без побед в Высшей лиге

Забивает в 3 последних матчах подряд

В среднем: 0.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

«Динамо» Минск

Занимает 3-е место, набрав 16 очков после 7 туров

Пять побед подряд в гостях в Высшей лиге

Забивает в 12 последних матчах подряд

Пропускает в 3 последних матчах подряд

В среднем: 1.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Карэн Варданян (4 гола в 9 матчах)

История личных встреч

«Динамо» Минск не проигрывает в 8 из 10 последних матчей против БАТЭ

«Динамо» Минск забивает в 9 последних матчах против этого соперника

Последняя встреча (Кубок Беларуси, 16.05.2026) завершилась 1:1

Прогноз на матч БАТЭ – «Динамо» Минск

БАТЭ в глубочайшем кризисе – пять матчей без побед в чемпионате, атака практически не функционирует (0.60 гола за игру). «Динамо» Минск, напротив, на ходу: стабильно забивает (1.80), уверенно играет в гостях (5 побед подряд) и регулярно огорчает БАТЭ в очных встречах (забивает в 9 из 10 последних матчей). Однако оборона минчан оставляет желать лучшего (пропускает в 3 последних матчах), а БАТЭ хоть и слабо, но забивает в 3 матчах подряд. Гости являются явными фаворитами, но их проблемы в защите дают хозяевам шанс отличиться. Наиболее вероятен сценарий с активной игрой «Динамо» и голом от БАТЭ.

Рекомендованные ставки:

Победа «Динамо» Минск – коэффициент 1.55

– коэффициент Обе забьют – да

Готов к следующему матчу. Присылайте новые данные.