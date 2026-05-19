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БАТЭ – «Динамо» Минск: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.55

19 мая 2026 9:42
БАТЭ - Динамо Мн
20 мая 2026, среда 20:30 | Беларусь. Высшая лига, 8 тур
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1.55
Победа «Динамо» Минск 
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20 мая в рамках 8-го тура Высшей лиги Беларуси встретятся БАТЭ и «Динамо» Минск. Хозяева занимают 14-е место, имея в активе всего 5 очков после 7 туров. Гости располагаются на 3-й строчке с 16 очками. Команды недавно встречались в Кубке Беларуси (1:1, пенальти 7:8 в пользу БАТЭ), но в чемпионате ситуация выглядит иначе.

БАТЭ

Борисовский клуб переживает катастрофический спад: пять матчей без побед в Высшей лиге. В прошлом туре была зафиксирована безголевая ничья с «Нафтаном» (0:0). Атака практически не работает – всего 3 гола за последние 5 игр (0.60 в среднем). Защита выглядит чуть лучше: 5 пропущенных за тот же отрезок (1.00 в среднем). Команда забивает в 3 последних матчах подряд, но этого явно недостаточно для побед.

«Динамо» Минск

Минчане чувствуют себя уверенно: 16 очков после 7 туров и борьба за верхние строчки. Команда демонстрирует стабильную атаку – 9 голов за последние 5 матчей (1.80 в среднем). При этом оборона не без проблем: 7 пропущенных за 5 игр (1.40 в среднем). «Динамо» забивает в 12 последних матчах подряд, а в гостях и вовсе одержало 5 побед подряд в Высшей лиге. Лучший бомбардир Карэн Варданян (4 гола в 9 матчах) – главная ударная сила.

Факты о командах:

БАТЭ

  • Занимает 14-е место, набрав 5 очков после 7 туров
  • Пять матчей без побед в Высшей лиге
  • Забивает в 3 последних матчах подряд
  • В среднем: 0.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

«Динамо» Минск

  • Занимает 3-е место, набрав 16 очков после 7 туров
  • Пять побед подряд в гостях в Высшей лиге
  • Забивает в 12 последних матчах подряд
  • Пропускает в 3 последних матчах подряд
  • В среднем: 1.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Карэн Варданян (4 гола в 9 матчах)

История личных встреч

  • «Динамо» Минск не проигрывает в 8 из 10 последних матчей против БАТЭ
  • «Динамо» Минск забивает в 9 последних матчах против этого соперника
  • Последняя встреча (Кубок Беларуси, 16.05.2026) завершилась 1:1

Прогноз на матч БАТЭ – «Динамо» Минск

БАТЭ в глубочайшем кризисе – пять матчей без побед в чемпионате, атака практически не функционирует (0.60 гола за игру). «Динамо» Минск, напротив, на ходу: стабильно забивает (1.80), уверенно играет в гостях (5 побед подряд) и регулярно огорчает БАТЭ в очных встречах (забивает в 9 из 10 последних матчей). Однако оборона минчан оставляет желать лучшего (пропускает в 3 последних матчах), а БАТЭ хоть и слабо, но забивает в 3 матчах подряд. Гости являются явными фаворитами, но их проблемы в защите дают хозяевам шанс отличиться. Наиболее вероятен сценарий с активной игрой «Динамо» и голом от БАТЭ.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Динамо» Минск – коэффициент 1.55
  • Обе забьют – да

Готов к следующему матчу. Присылайте новые данные.

1.55
Победа «Динамо» Минск 
Сделать ставку
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Автор: Орлов Максим
Беларусь. Высшая лига Динамо Мн БАТЭ
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