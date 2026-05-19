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«Аль-Нажма» – «Аль-Шабаб»: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.45

19 мая 2026 9:14
Аль-Нажма - Аль-Шабаб
20 мая 2026, среда 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
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1.45
Победа «Аль-Шабаба»
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20 мая состоится матч 34-го тура саудовской Высшей лиги, в котором «Аль-Нажма» примет «Аль-Шабаб». Хозяева безнадeжно замыкают таблицу и уже практически вылетели, а гости одержали сенсационную победу над «Аль-Иттихадом» и сохраняют шансы на спасение. Разница в мотивации и текущей форме очевидна.

«Аль-Нажма»

Клуб из Унайзы переживает катастрофический сезон и занимает последнее место с 13 очками. Команда не побеждает в 5 последних матчах и пропускает в 16 из 18 последних встреч. В последних 5 матчах «Аль-Нажма» забила 4 мяча (0,80 в среднем) и пропустила 9 (1,80). Лазаро с 7 голами в 26 матчах не может вытянуть команду в одиночку. После поражений от «Аль-Фатеха» (0:2), «Аль-Халиджа» (1:3) и «Аль-Таавуна» (1:2) команда выглядит обречeнно.

«Аль-Шабаб»

Столичный клуб неожиданно обыграл «Аль-Иттихад» (3:2) и сохранил шансы на спасение. Команда забивает в 13 последних матчах подряд и наколотила 8 мячей в 5 последних встречах (1,60 в среднем). Янник Феррейра Карраско с 21 голом в 35 матчах является главной звездой. Однако оборона «Аль-Шабаба» пропускает в 9 последних матчах и в среднем по 2,80 мяча за игру. Команда не проигрывает в гостях в 6 из 8 последних встреч.

Факты о командах:

«Аль-Нажма»

  • Без побед в 5 последних матчах
  • Пропускает в 16 из 18 последних встреч
  • Забивает в среднем 0,80 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Замыкает таблицу

«Аль-Шабаб»

  • Забивает в 13 последних матчах подряд
  • Забивает в среднем 1,60 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Пропускает в 9 последних матчах
  • Одержал сенсационную победу над «Аль-Иттихадом» (3:2)

Прогноз на матч «Аль-Нажма» – «Аль-Шабаб»

«Аль-Шабаб» забивает в 13 матчах подряд и борется за выживание. «Аль-Нажма» практически вылетела и пропускает почти в каждой встрече. Учитывая разницу в мотивации и классе, наиболее вероятным сценарием видится победа гостей в результативном матче.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Аль-Шабаба» – коэффициент 1.45
  • Обе забьют – да

1.45
Победа «Аль-Шабаба»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Воронцов Егор
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Шабаб Аль-Нажма
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