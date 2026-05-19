20 мая в финале Кубка Украины встретятся «Чернигов» и «Динамо» Киев. Представитель Первой лиги продолжает удивлять, пробившись в решающий матч. Гранд украинского футбола считается явным фаворитом, но статистика последних игр показывает, что оборона киевлян далека от идеала.

«Чернигов»

Команда подходит к финалу в хорошем настроении: четыре победы подряд в рамках Кубка Украины. В прошлом кубковом матче «Чернигов» прошeл «Металлист 1925» по пенальти (0:0, 5:6). В последних 5 играх команда забивает 5 голов (в среднем 1.00 за матч) и пропускает 4 (0.80 в среднем). Оборона – главный козырь: «Чернигов» пропускает всего 0.80 гола за игру и забивает в 3 последних матчах подряд.

«Динамо» Киев

Киевляне уверенно прошли в финал, разгромив «Буковину» со счeтом 3:0 в предыдущем кубковом матче. Команда не проигрывает в 6 из 8 последних встреч. Атака выглядит мощно: 11 голов за последние 5 игр (2.20 в среднем). Однако оборона вызывает вопросы – 8 пропущенных за тот же отрезок (1.60 в среднем). «Динамо» забивает в 6 из 8 последних матчей, но стабильности в защите не хватает.

Факты о командах:

«Чернигов»

Четыре победы подряд в Кубке Украины

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Забивает в 3 последних матчах подряд

В среднем: 1.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

«Динамо» Киев

Уверенно прошeл «Буковину» (3:0) в полуфинале Кубка

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Забивает в 6 из 8 последних матчей

В среднем: 2.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Прогноз на матч «Чернигов» – «Динамо» Киев

Финал Кубка часто преподносит сюрпризы, и этот случай не исключение. «Чернигов» показывает удивительную для команды из Первой лиги дисциплину в обороне (0.80 пропущенных в среднем), тогда как «Динамо» Киев при всей своей атакующей мощи (2.20 гола за игру) регулярно пропускает (1.60). Киевляне – явные фавориты по классу, но их проблемы в защите дают «Чернигову» шанс забить. При этом атака «Динамо» слишком хороша, чтобы оставить ворота соперника нетронутыми. Наиболее логичный исход – голы от обеих сторон при итоговой победе фаворита.

Рекомендованные ставки: