20 мая в рамках 34-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии встретятся «Халидж» и «Аль-Ахли». Хозяева занимают 11-е место и уже решили свою задачу по сохранению прописки в лиге. Гости борются за вторую строчку, имея 78 очков после 33 туров. Ожидается игра с доминированием фаворита.

«Халидж»

Команда подходит к матчу в плохом настроении: три поражения подряд в чемпионате. В прошлом туре «Халидж» уступил «Аль-Охдуду» со счeтом 1:3. Проблема очевидна – оборона: в последних 5 играх команда пропустила 11 голов (в среднем 2.20 за матч). При этом атака выглядит скромнее – 7 забитых за тот же отрезок. Лучший бомбардир Джошуа Кинг (21 гол) – главная угроза воротам «Аль-Ахли».

«Аль-Ахли»

Гости находятся в великолепной форме: четыре победы подряд в Высшей лиге. В последнем туре был разгромлен «Аль-Холуд» (3:0). Атака работает как часы – 12 голов в последних 5 матчах (2.40 в среднем). Защита также надeжна: всего 4 пропущенных за 5 игр. Лучший бомбардир Айвен Тоуни (42 гола) – настоящая машина, способная решить исход любого эпизода.

Факты о командах:

«Халидж»

Занимает 11-е место, набрав 37 очков после 33 туров

Три поражения подряд в Высшей лиге

Пропускает в 3 последних матчах подряд

В среднем: 1.40 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Джошуа Кинг (21 гол в 29 матчах)

«Аль-Ахли»

Занимает 3-е место, набрав 78 очков после 33 туров

Четыре победы подряд в Высшей лиге

Забивает в 4 последних матчах подряд

В среднем: 2.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Айвен Тоуни (42 гола в 48 матчах)

История личных встреч

Здесь полное доминирование «Аль-Ахли»:

«Аль-Ахли» не проигрывает в 13 последних матчах против «Халиджа»

«Аль-Ахли» забивает в 13 последних матчах против этого соперника

В текущем сезоне встреча закончилась 4:1 в пользу «Аль-Ахли»

Прогноз на матч «Халидж» – «Аль-Ахли»

На бумаге встреча выглядит как битва первого и одиннадцатого мест, и статистика это полностью подтверждает. «Халидж» пропускает в трeх матчах подряд и в среднем получает 2.20 гола за игру. «Аль-Ахли» же забивает в четырeх последних матчах и в среднем кладeт 2.40 мяча за встречу. Учитывая историю личных встреч (13 матчей без поражений «Аль-Ахли») и разницу в классе, можно ожидать, что гости не только победят, но и сделают это с комфортным отрывом. Проблемы «Халиджа» в обороне в сочетании с мощью атаки «Аль-Ахли» сулят гостям как минимум два гола.

Рекомендованные ставки: