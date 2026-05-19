Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Халидж» – «Аль-Ахли»: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.68

19 мая 2026 9:53
Халидж - Аль-Ахли
20 мая 2026, среда 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Перейти в онлайн матча
1.68
Победа «Аль-Ахли» с форой (-1)
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

20 мая в рамках 34-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии встретятся «Халидж» и «Аль-Ахли». Хозяева занимают 11-е место и уже решили свою задачу по сохранению прописки в лиге. Гости борются за вторую строчку, имея 78 очков после 33 туров. Ожидается игра с доминированием фаворита.

«Халидж»

Команда подходит к матчу в плохом настроении: три поражения подряд в чемпионате. В прошлом туре «Халидж» уступил «Аль-Охдуду» со счeтом 1:3. Проблема очевидна – оборона: в последних 5 играх команда пропустила 11 голов (в среднем 2.20 за матч). При этом атака выглядит скромнее – 7 забитых за тот же отрезок. Лучший бомбардир Джошуа Кинг (21 гол) – главная угроза воротам «Аль-Ахли».

«Аль-Ахли»

Гости находятся в великолепной форме: четыре победы подряд в Высшей лиге. В последнем туре был разгромлен «Аль-Холуд» (3:0). Атака работает как часы – 12 голов в последних 5 матчах (2.40 в среднем). Защита также надeжна: всего 4 пропущенных за 5 игр. Лучший бомбардир Айвен Тоуни (42 гола) – настоящая машина, способная решить исход любого эпизода.

Факты о командах:

«Халидж»

  • Занимает 11-е место, набрав 37 очков после 33 туров
  • Три поражения подряд в Высшей лиге
  • Пропускает в 3 последних матчах подряд
  • В среднем: 1.40 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Джошуа Кинг (21 гол в 29 матчах)

«Аль-Ахли»

  • Занимает 3-е место, набрав 78 очков после 33 туров
  • Четыре победы подряд в Высшей лиге
  • Забивает в 4 последних матчах подряд
  • В среднем: 2.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Айвен Тоуни (42 гола в 48 матчах)

История личных встреч

Здесь полное доминирование «Аль-Ахли»:

  • «Аль-Ахли» не проигрывает в 13 последних матчах против «Халиджа»
  • «Аль-Ахли» забивает в 13 последних матчах против этого соперника
  • В текущем сезоне встреча закончилась 4:1 в пользу «Аль-Ахли»

Прогноз на матч «Халидж» – «Аль-Ахли»

На бумаге встреча выглядит как битва первого и одиннадцатого мест, и статистика это полностью подтверждает. «Халидж» пропускает в трeх матчах подряд и в среднем получает 2.20 гола за игру. «Аль-Ахли» же забивает в четырeх последних матчах и в среднем кладeт 2.40 мяча за встречу. Учитывая историю личных встреч (13 матчей без поражений «Аль-Ахли») и разницу в классе, можно ожидать, что гости не только победят, но и сделают это с комфортным отрывом. Проблемы «Халиджа» в обороне в сочетании с мощью атаки «Аль-Ахли» сулят гостям как минимум два гола.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Аль-Ахли» с форой (-1) – коэффициент 1.68
  • Индивидуальный тотал «Аль-Ахли» больше 1.5

1.68
Победа «Аль-Ахли» с форой (-1)
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Ахли Халидж
Другие прогнозы
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
06.11.2026
22:00
2.25
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II - Зволле
Победа «Зволле»
06.11.2026
22:30
2.75
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург - Боруссия М
Победа «Боруссии М»
06.11.2026
22:45
1.80
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция - Удинезе
Тотал больше 2.5
06.11.2026
22:45
2.05
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза - Страсбур
Победа «Тулузы»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+