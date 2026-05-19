«Фрайбург» – «Астон Вилла»: прогноз и ставки на финал Лиги Европы 20 мая 2026 с коэффициентом 2

20 мая состоится финал Лиги Европы, в котором немецкий «Фрайбург» сразится с английской «Астон Виллой». Обе команды штампуют голы и подходят к решающему матчу в отличной атакующей форме. Это битва за трофей и место в Лиге чемпионов, где цена ошибки максимальна.

«Фрайбург»

Брайсгауцы проводят яркий еврокубковый сезон и добрались до финала благодаря мощной атаке. Команда забивает в 5 последних матчах Лиги Европы и наколотила 11 мячей в 5 последних встречах во всех турнирах (2,20 в среднем). После сенсационного разгрома «РБ Лейпциг» в Бундеслиге (4:1) и победы над «Брагой» в полуфинале (3:1) команда находится в отличном настроении. «Фрайбург» пропускает в 9 последних матчах и в среднем по 1,60 мяча за игру, но атака с лихвой компенсирует огрехи в обороне. Команда не проигрывает дома в 5 последних встречах.

«Астон Вилла»

Бирмингемцы также сделали ставку на атакующий футбол и добрались до финала. Команда забивает в 4 последних матчах и наколотила 11 мячей в 5 последних встречах (2,20 в среднем). После яркой победы над «Ливерпулем» в АПЛ (4:2) и разгрома «Ноттингем Форест» в полуфинале (4:0) команда находится в отличной форме. «Астон Вилла» пропускает в 6 из 8 последних матчей и в среднем по 1,40 мяча за игру. Команда не проигрывает в 7 из 8 последних матчей Лиги Европы.

Факты о командах:

«Фрайбург»

Забивает в 5 последних матчах Лиги Европы

Забивает в среднем 2,20 мяча за игру (последние 5 встреч)

Пропускает в 9 последних матчах

Не проигрывает дома в 5 последних встречах

«Астон Вилла»

Забивает в 4 последних матчах

Забивает в среднем 2,20 мяча за игру (последние 5 встреч)

Пропускает в 6 из 8 последних встреч

Не проигрывает в 7 из 8 последних матчей Лиги Европы

Прогноз на финал Лиги Европы «Фрайбург» – «Астон Вилла»

Обе команды штампуют голы и регулярно пропускают. Финал есть финал, и на первый план выйдут эмоции и опыт. «Астон Вилла» выглядит чуть более сбалансированной и имеет более сильный состав. Учитывая обоюдную результативность, наиболее вероятным сценарием видится победа «Астон Виллы» в голевом матче.

Рекомендованные ставки: