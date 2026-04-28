29 апреля на «Борисов-Арене» состоится ответный полуфинальный матч Кубка Беларуси, в котором БАТЭ примет мозырскую «Славию». Первая встреча завершилась гостевой победой борисовчан со счeтом 1:0, что даeт им комфортное преимущество перед ответной игрой. «Славии» необходимо забивать как минимум дважды, чтобы претендовать на выход в финал.

БАТЭ

Борисовчане подходят к ответному матчу с хорошим заделом после гостевой победы в Мозыре. Команда демонстрирует неплохую результативность – 5 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.00 гола за матч. Оборона БАТЭ также выглядит достойно – всего 4 пропущенных мяча за тот же отрезок. Исторически борисовчане доминируют над «Славией», не проигрывая в 5 последних матчах и забивая в каждой из этих встреч. На своeм поле БАТЭ традиционно играет уверенно и будет мотивирован оформить выход в финал.

«Славия» Мозырь

Мозыряне подходят к ответной встрече после нулевой ничьей с «Неманом» в чемпионате. Команда испытывает серьeзные проблемы в атаке – всего 3 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.60 гола за матч. «Славия» проиграла первый матч дома со счeтом 0:1 и теперь вынуждена идти вперeд, что может создать свободные зоны для контратак хозяев. Исторически мозыряне неудачно играют против БАТЭ, проигрывая в 5 последних очных матчах.

Факты о командах

Прогноз на матч БАТЭ – «Славия» Мозырь

БАТЭ имеет комфортное преимущество после гостевой победы и будет играть по счeту. «Славия» вынуждена атаковать, но команда испытывает серьeзные проблемы в нападении. Исторически борисовчане доминируют над мозырянами и не проигрывают в 5 последних матчах. Ожидаем, что хозяева уверенно доведут противостояние до итоговой победы.

Рекомендованные ставки