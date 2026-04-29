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Беларусь. Кубок
БАТЭ - Славия-Мозырь
БАТЭ - Славия-Мозырь: обзор матча 29 апреля 2026
БАТЭ
29.04.2026, среда, 18:00
Беларусь. Кубок, 1/2 финала
2 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Славия-Мозырь
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча БАТЭ - Славия-Мозырь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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