Статистика матча Динамо-Брест - Славия-Мозырь
2
1
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо-Брест» против «Славии-Мозырь», 15-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 июля в 18:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо-Брест» – «Славия-Мозырь»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»