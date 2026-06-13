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«Торпедо-БелАЗ» – «Славия-Мозырь»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 2.2

13 июня 2026 10:04
Торпедо-БелАЗ - Славия-Мозырь
14 июн. 2026, воскресенье 20:00 | Беларусь. Высшая лига, 11 тур
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2.20
Победа «Торпедо-БелАЗ»
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14 июня 2026 года в рамках 11-го тура Высшей лиги Беларуси встретятся «Торпедо-БелАЗ» и «Славия-Мозырь».

«Торпедо-БелАЗ»

Жодинский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице (16 очков после 10 туров). Команда находится в отличной форме: не проигрывает в семи последних матчах и забивает в семи подряд. Атака «Торпедо-БелАЗ» действует результативно – в среднем 2.00 гола за последние пять игр (10 голов в пяти встречах). Оборона выглядит надeжно – всего 0.40 пропущенных в среднем за тот же период. В прошлом туре была одержана разгромная выездная победа над «Нафтаном» (4:0). История домашних встреч со «Славией-Мозырь» складывается для хозяев благоприятно: они не проигрывают сопернику в десяти из двенадцати последних матчей на своeм поле.

«Славия-Мозырь»

Мозырский клуб располагается на девятом месте (13 очков). Команда также демонстрирует стабильность: не проигрывает в трeх последних матчах и забивает в четырeх подряд. В атаке гости действуют скромнее – 1.00 гола в среднем за последние пять игр (пять голов в пяти встречах). Оборона пропускает 0.80 в среднем. В прошлом туре была одержана домашняя победа над «Белшиной» (2:1). В личных встречах с «Торпедо-БелАЗ» гости забивают в трeх последних матчах.

Факты о командах

«Торпедо-БелАЗ»

  • 7-е место, 16 очков, лучший бомбардир: Артем Быков (4)
  • За 5 матчей: 2.00 забито, 0.40 пропущено
  • 7 матчей без поражений
  • Забивают в 7 последних матчах
  • Не проигрывают «Славии-Мозырь» дома в 10 из 12 встреч

«Славия-Мозырь»

  • 9-е место, 13 очков, лучший бомбардир: Терентий Луцевич (2)
  • За 5 матчей: 1.00 забито, 0.80 пропущено
  • 3 матча без поражений
  • Забивают в 4 последних матчах
  • Забивают «Торпедо-БелАЗ» в 3 последних встречах

Прогноз на матч «Торпедо-БелАЗ» – «Славия-Мозырь»

«Торпедо-БелАЗ» подходит к матчу в отличной форме, демонстрируя мощную атаку и надeжную оборону. «Славия-Мозырь» также неплоха, но уступает хозяевам в классе. Жодинцы имеют подавляющее домашнее преимущество в истории личных встреч. Вероятно, хозяева одержат победу, при этом гости способны забить, учитывая их серию с голами. Однако надeжная защита «Торпедо-БелАЗ» может оставить ворота сухими.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Торпедо-БелАЗ» – коэффициент 2.2
  • Тотал голов меньше 2.5

2.20
Победа «Торпедо-БелАЗ»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Беларусь. Высшая лига Славия-Мозырь Торпедо-БелАЗ
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