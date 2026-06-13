14 июня 2026 года в рамках 11-го тура Высшей лиги Беларуси встретятся «Торпедо-БелАЗ» и «Славия-Мозырь».

«Торпедо-БелАЗ»

Жодинский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице (16 очков после 10 туров). Команда находится в отличной форме: не проигрывает в семи последних матчах и забивает в семи подряд. Атака «Торпедо-БелАЗ» действует результативно – в среднем 2.00 гола за последние пять игр (10 голов в пяти встречах). Оборона выглядит надeжно – всего 0.40 пропущенных в среднем за тот же период. В прошлом туре была одержана разгромная выездная победа над «Нафтаном» (4:0). История домашних встреч со «Славией-Мозырь» складывается для хозяев благоприятно: они не проигрывают сопернику в десяти из двенадцати последних матчей на своeм поле.

«Славия-Мозырь»

Мозырский клуб располагается на девятом месте (13 очков). Команда также демонстрирует стабильность: не проигрывает в трeх последних матчах и забивает в четырeх подряд. В атаке гости действуют скромнее – 1.00 гола в среднем за последние пять игр (пять голов в пяти встречах). Оборона пропускает 0.80 в среднем. В прошлом туре была одержана домашняя победа над «Белшиной» (2:1). В личных встречах с «Торпедо-БелАЗ» гости забивают в трeх последних матчах.

Факты о командах

«Торпедо-БелАЗ»

7-е место, 16 очков, лучший бомбардир: Артем Быков (4)

За 5 матчей: 2.00 забито, 0.40 пропущено

7 матчей без поражений

Забивают в 7 последних матчах

Не проигрывают «Славии-Мозырь» дома в 10 из 12 встреч

«Славия-Мозырь»

9-е место, 13 очков, лучший бомбардир: Терентий Луцевич (2)

За 5 матчей: 1.00 забито, 0.80 пропущено

3 матча без поражений

Забивают в 4 последних матчах

Забивают «Торпедо-БелАЗ» в 3 последних встречах

Прогноз на матч «Торпедо-БелАЗ» – «Славия-Мозырь»

«Торпедо-БелАЗ» подходит к матчу в отличной форме, демонстрируя мощную атаку и надeжную оборону. «Славия-Мозырь» также неплоха, но уступает хозяевам в классе. Жодинцы имеют подавляющее домашнее преимущество в истории личных встреч. Вероятно, хозяева одержат победу, при этом гости способны забить, учитывая их серию с голами. Однако надeжная защита «Торпедо-БелАЗ» может оставить ворота сухими.

Рекомендованные ставки