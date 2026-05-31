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  • «Славия-Мозырь» – «Белшина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2026

«Славия-Мозырь» – «Белшина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2026

31 мая, 14:50
Славия-Мозырь
31.05.2026, воскресенье, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Белшина
66' A. Derzhinskiy 85' А. Соловей
45' Н. Голуб
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
16
Евгений Абрамович
ВР
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
30
Виталий Лихтин
ОП
74
Михаил Сачковский
ОП
31
Андрей Соловей
ЦФ
11
Алексей Антилевский
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Белшина
54
Никита Паценко
ВР
23
Владислав Соланович
ЛЗ
17
Илья Вихров
ЛЗ
14
Владислав Давыдов
ЛЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
3
Александр Кучинский
ЦЗ
5
Павел Селезнев
ОП
8
Владислав Русенчик
ЦП
10
Юрий Козлов
АП
57
Timur Galimzyanov
ЦФ
21
Никита Голуб
ЦФ
Главный тренер
Александр Лисовский
Славия-Мозырь
1
Константин Веретынский
ВР
16
Денис Шелихов
ВР
3
R. Ngatchou
ЦЗ
20
Ilya Verenich
ЦП
19
A. Derzhinskiy
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
8
Илья Кухарчик
ПП
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
Белшина
1
Никита Кашуй
ВР
25
Abdukhalil Makhmudov
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
15
K. Malykh
ЦП
77
Иван Верас
ЦФ
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
27
Никита Розманов
ЦФ
4-2-1-3
16
Абрамович
66
Агеев
44
Луцевич
18
Мельников
27
Чикида
30
Лихтин
74
Сачковский
49
Джигеро
21
Шевченко
11
Антилевский
31
Соловей
3-3-1-1-2
54
Паценко
17
Вихров
44
Шестиловский
3
Кучинский
23
Соланович
5
Селезнев
14
Давыдов
8
Русенчик
10
Козлов
21
Голуб
57
44
Луцевич
20
20
44
Луцевич
30
Лихтин
19
19
30
Лихтин
11
Антилевский
17
Черноок
17
Черноок
11
Антилевский
74
Сачковский
8
Кухарчик
8
Кухарчик
74
Сачковский
66
Агеев
15
Вашкевич
15
Вашкевич
66
Агеев
14
Давыдов
19
Соколовский
19
Соколовский
14
Давыдов
10
Козлов
18
Некрасов
18
Некрасов
10
Козлов
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Белшина
1
Константин Веретынский
ВР
16
Денис Шелихов
ВР
3
R. Ngatchou
ЦЗ
Главный тренер
Иван Биончик
1
Никита Кашуй
ВР
25
Abdukhalil Makhmudov
ВР
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
15
K. Malykh
ЦП
77
Иван Верас
ЦФ
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
27
Никита Розманов
ЦФ
Главный тренер
Александр Лисовский
Остались в запасе
1
Константин Веретынский
ВР
16
Денис Шелихов
ВР
3
R. Ngatchou
ЦЗ
Остались в запасе
1
Никита Кашуй
ВР
25
Abdukhalil Makhmudov
ВР
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
15
K. Malykh
ЦП
77
Иван Верас
ЦФ
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
27
Никита Розманов
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Александр Лисовский
Статистика матча Славия-Мозырь - Белшина
1
2
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Славия-Мозырь» против «Белшины», 10-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 мая в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия-Мозырь»«Белшина»

«Славия-Мозырь» – «Белшина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Белшина Славия-Мозырь
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