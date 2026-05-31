31.05.2026, воскресенье, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Славия-Мозырь
Славия-Мозырь
4-2-1-3
16
Абрамович
66
Агеев
44
Луцевич
18
Мельников
27
Чикида
30
Лихтин
74
Сачковский
49
Джигеро
21
Шевченко
11
Антилевский
31
Соловей
3-3-1-1-2
54
Паценко
17
Вихров
44
Шестиловский
3
Кучинский
23
Соланович
5
Селезнев
14
Давыдов
8
Русенчик
10
Козлов
21
Голуб
57
44
Луцевич
20
20
44
Луцевич
30
Лихтин
19
19
30
Лихтин
11
Антилевский
17
Черноок
17
Черноок
11
Антилевский
74
Сачковский
8
Кухарчик
8
Кухарчик
74
Сачковский
66
Агеев
15
Вашкевич
15
Вашкевич
66
Агеев
14
Давыдов
19
Соколовский
19
Соколовский
14
Давыдов
10
Козлов
18
Некрасов
18
Некрасов
10
Козлов
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Белшина
1
Константин Веретынский
ВР
16
Денис Шелихов
ВР
3
R. Ngatchou
ЦЗ
Главный тренер
Иван Биончик
1
Никита Кашуй
ВР
25
Abdukhalil Makhmudov
ВР
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
15
K. Malykh
ЦП
77
Иван Верас
ЦФ
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
27
Никита Розманов
ЦФ
Главный тренер
Александр Лисовский
Остались в запасе
1
Константин Веретынский
ВР
16
Денис Шелихов
ВР
3
R. Ngatchou
ЦЗ
Остались в запасе
1
Никита Кашуй
ВР
25
Abdukhalil Makhmudov
ВР
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
15
K. Malykh
ЦП
77
Иван Верас
ЦФ
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
27
Никита Розманов
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Александр Лисовский
Статистика матча Славия-Мозырь - Белшина
1
2
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Славия-Мозырь» против «Белшины», 10-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 мая в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия-Мозырь» – «Белшина»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»