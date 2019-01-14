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    Александр Лисовский

    Тренер
    Имя Александр
    Отчество Петрович
    Фамилия Лисовский
    Гражданство Белоруссия
    Дата рождения 29 апреля 1975
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