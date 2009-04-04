Александр Лисовский - статистика
Тренер
|Имя
|Александр
|Отчество
|Петрович
|Фамилия
|Лисовский
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|29 апреля 1975
|Имя
|Александр
|Отчество
|Петрович
|Фамилия
|Лисовский
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|29 апреля 1975
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Сморгонь
|26
|2
|15
|9
|Дата
|Матч
|04.04.2009
|Сморгонь
|0 : 1
|Динамо-Брест
|12.04.2009
|Сморгонь
|0 : 0
|Динамо
|18.04.2009
|БАТЭ
|2 : 0
|Сморгонь
|26.04.2009
|Сморгонь
|0 : 2
|Неман
|02.05.2009
|Витебск
|2 : 1
|Сморгонь
|06.05.2009
|Сморгонь
|1 : 0
|Гранит
|10.05.2009
|Нафтан
|3 : 0
|Сморгонь
|16.05.2009
|Сморгонь
|2 : 2
|Шахтер
|23.05.2009
|Партизан Минск
|2 : 1
|Сморгонь
|30.05.2009
|Сморгонь
|0 : 1
|Торпедо-БелАЗ
|26.06.2009
|Гомель
|3 : 2
|Сморгонь
|04.07.2009
|Сморгонь
|0 : 2
|Днепр
|10.07.2009
|Минск
|2 : 0
|Сморгонь
|01.08.2009
|Динамо-Брест
|1 : 1
|Сморгонь
|16.08.2009
|Динамо
|1 : 1
|Сморгонь
|28.10.2009
|Сморгонь
|0 : 0
|БАТЭ
|30.08.2009
|Неман
|1 : 1
|Сморгонь
|13.09.2009
|Сморгонь
|0 : 3
|Витебск
|19.09.2009
|Гранит
|1 : 1
|Сморгонь
|23.09.2009
|Сморгонь
|2 : 2
|Нафтан
|27.09.2009
|Шахтер
|2 : 0
|Сморгонь
|04.10.2009
|Сморгонь
|0 : 4
|Партизан Минск
|17.10.2009
|Торпедо-БелАЗ
|1 : 2
|Сморгонь
|24.10.2009
|Сморгонь
|1 : 1
|Гомель
|01.11.2009
|Днепр
|4 : 0
|Сморгонь
|08.11.2009
|Сморгонь
|1 : 3
|Минск