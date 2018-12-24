Тренерский штаб БАТЭ пройдет стажировку у Слуцкого в «Витессе»

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Тренерский штаб БАТЭ пройдет стажировку в «Витессе».
Сегодня главный тренер белорусской команды Алексей Бага, его помощники Александр Лисовский, Дмитрий Молош, Андрей Дрозд и тренер дублирующего состава Кирилл Альшевский отправились в Голландию.
В течение нескольких дней тренеры клуба из Борисова понаблюдают за подготовкой «Витесса» к матчу 18-го тура Эредивизие с «Экселсиором» и побывают на самой игре.
- Команду из Арнема возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий.
- Встреча «Витесс» – «Экселсиор» состоится в пятницу, 18 января, и начнется в 22:00 по московскому времени.
- После 17-ти туров «Витесс» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ПСВ на 22 очка.