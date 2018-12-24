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    Тренерский штаб БАТЭ пройдет стажировку у Слуцкого в «Витессе»

    Тренерский штаб БАТЭ пройдет стажировку в «Витессе».

    Сегодня главный тренер белорусской команды Алексей Бага, его помощники Александр Лисовский, Дмитрий Молош, Андрей Дрозд и тренер дублирующего состава Кирилл Альшевский отправились в Голландию.

    В течение нескольких дней тренеры клуба из Борисова понаблюдают за подготовкой «Витесса» к матчу 18-го тура Эредивизие с «Экселсиором» и побывают на самой игре.

    • Команду из Арнема возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий.
    • Встреча «Витесс» – «Экселсиор» состоится в пятницу, 18 января, и начнется в 22:00 по московскому времени.
    • После 17-ти туров «Витесс» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ПСВ на 22 очка.

    Источник: Официальный сайт БАТЭ

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1746

      panmon 1 час назад

      Лёне просто выпить с друзьями захотелось. вот и пригласил всех к себе на хату. Березы уже подъехали

      0
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      Рейтинг: +10011

      афоня72 1 час назад

      Гончаренко тоже тренировал БАТЭ, а потом у Лёни стажировку проходил!

      3
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