Тренерский штаб БАТЭ пройдет стажировку у Слуцкого в «Витессе»

Тренерский штаб БАТЭ пройдет стажировку в «Витессе».

Сегодня главный тренер белорусской команды Алексей Бага, его помощники Александр Лисовский, Дмитрий Молош, Андрей Дрозд и тренер дублирующего состава Кирилл Альшевский отправились в Голландию.

В течение нескольких дней тренеры клуба из Борисова понаблюдают за подготовкой «Витесса» к матчу 18-го тура Эредивизие с «Экселсиором» и побывают на самой игре.