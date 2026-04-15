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Славия-Мозырь - БАТЭ: обзор матча 15 апреля 2026

Славия-Мозырь
15.04.2026, среда, 20:00
Беларусь. Кубок, 1/2 финала
0 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
БАТЭ
Матч Статистика Личные встречи
Статистика матча Славия-Мозырь - БАТЭ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Информация о матче
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24.05.2026
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